В Украину придет потепление, но часть страны зальет дождями: каким областям не повезет

На востоке пасмурно, ночью местами будет идти мокрый снег с дождем. Днем без существенных осадков в большинстве областей, дождь прогнозируется только в Днепре. Возможен сильный штормовой ветер. Температура воздуха в ночные часы составит от -8 до -5 градусов, днем ожидается от 0 до +4 градусов, в Днепре до +7 градусов.

Южные части страны накроет ливнями и дождями, ситуацию будет усложнять сильный штормовой ветер. Ночью в регионе от -2 до +1 градуса, а днем потеплеет до +5 +9 градусов. В Крыму без существенных осадков, небольшая облачность. Ночью от -1 до +1 градуса, днем прогреется до +6 +8 градусов.

На севере мокрый снег с дождем будет идти ночью, но к утру он прекратится. Ожидается сильный ветер с порывами. Ночью в регионе от -1 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов.

В западных областях без существенных осадков, сильный ветер с порывами. Ночью в регионе ожидается от -1 до +1 градуса, днем воздух прогреется до +6 +8 градусов, местами до +10 градусов.

В центральной части страны мокрый снег с дождем будет идти только ночью, днем ожидается сухая погода. Ночная температура воздуха будет колебаться от -2 до +1 градуса, днем ожидается от +5 до +8 градусов.

В Киеве 13 марта небольшой снег с дождем будет идти ночью, но к утру прекратится. Ожидается сильный юго-западный ветер. Ночью от -1 до +1 градуса, днем прогреется до +6 +8 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 13 марта