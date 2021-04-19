Украину накроет мощными грозами и ливнями: где будет самая опасная погода

Погода в Украине серьезно испортится уже во вторник, 20 апреля. Синоптики обещают грозы, штормовой ветер, а местами - ливни. По предварительным прогнозам, вся неделя будет грозовой - вплоть до Благовещенья, 25 апреля.
Прогнозом с нами поделились синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.
"К нам летит циклон! Из-за Черного моря в Украину 20-го апреля переместится атмосферный вихрь с низким давлением в центре", - пишет Наталка Диденко.
Она прогнозирует, что циклон накроет южные области уже в ночь на 20-е апреля. А в течение суток захватит восточные и центральные области.
"Дожди могут быть сильными! К осадкам присоединится сильный ветер", - предупреждает синоптик.
В западных областях другая циклоническая активность, но тоже с дождями, местами - грозами, а в Карпатах - с сильными ливнями.
А вот Киевская и Винницкая области, по словам синоптика, "смогут пропетлять между западной влагой и циклоничными южными дождями". В этих регионах без серьезных осадков 20 апреля.
Температура остается прохладной - днем от +9 до +13, а ночью +3+7 градусов.
В Киеве во вторник будет холодновато. Ночью +3+6, днем +10+12 градусов. Осадки возможны, но ничего серьезного. А вот северный ветер во вторник будет порывистым.
"Неделя придет с циклоном, а завершится Вербным воскресеньем, которое также будет холодным и ветреным", - прогнозирует синоптик.
Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, какой будет погода в Украине во вторник, 20 апреля.
Фото: Погода в Украине 20 апреля (meteo.gov.ua)
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