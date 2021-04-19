Украину накроет мощными грозами и ливнями: где будет самая опасная погода

Погода в Украине серьезно испортится уже во вторник, 20 апреля. Синоптики обещают грозы, штормовой ветер, а местами - ливни. По предварительным прогнозам, вся неделя будет грозовой - вплоть до Благовещенья, 25 апреля.

Прогнозом с нами поделились синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

"К нам летит циклон! Из-за Черного моря в Украину 20-го апреля переместится атмосферный вихрь с низким давлением в центре", - пишет Наталка Диденко.

Она прогнозирует, что циклон накроет южные области уже в ночь на 20-е апреля. А в течение суток захватит восточные и центральные области.

"Дожди могут быть сильными! К осадкам присоединится сильный ветер", - предупреждает синоптик.

В западных областях другая циклоническая активность, но тоже с дождями, местами - грозами, а в Карпатах - с сильными ливнями.

А вот Киевская и Винницкая области, по словам синоптика, "смогут пропетлять между западной влагой и циклоничными южными дождями". В этих регионах без серьезных осадков 20 апреля.

Температура остается прохладной - днем от +9 до +13, а ночью +3+7 градусов.

В Киеве во вторник будет холодновато. Ночью +3+6, днем +10+12 градусов. Осадки возможны, но ничего серьезного. А вот северный ветер во вторник будет порывистым.

"Неделя придет с циклоном, а завершится Вербным воскресеньем, которое также будет холодным и ветреным", - прогнозирует синоптик.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, какой будет погода в Украине во вторник, 20 апреля.

Фото: Погода в Украине 20 апреля (meteo.gov.ua)