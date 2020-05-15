Когда в Украине полностью снимут карантин с ТРЦ, и где они уже работают

ТРЦ остаются закрытыми в трех регионах Украины
ТРЦ в Украине возобновили работу с 11 мая, но не во всех городах. Киев, Львов и Черновицкая область пока что отказались от такого ослабления карантина из-за риска новой вспышки коронавируса.
В ТРЦ "Гулливер" Styler рассказали, что в них работает только продуктовый магазин, все остальные отделы остаются закрытыми.
"Ждем распоряжения Кабмина и киевских властей. Пока открытие ТРЦ не планируется. Следите за публикациями в наших соцсетях - как только будет что-либо известно точно, мы сразу же объявим", - ответила администрация "Ocean Plaza".
Тем временем в КГГА говорят, что открывать торгово-развлекательные центры в Киеве пока что попросту опасно, так как полноценно соблюдать там санитарно-эпидемиологические требования невозможно.
Опять же таки, открытие ТРЦ в столице зависит от того, какая будет ситуация с коронавирусом, рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире одного из телеканалов.
Отметим, что в остальных крупных городах Украины ТРЦ открылись с 11 мая (кроме развлекательных зон), но украинцы не везде массово побежали на шоппинг. К примеру, в Одессе люди ринулись на пляжи, в парки и скверы, проигнорировав местные ТРЦ, которые в результате были почти пустые.
А вот в Чернигове в ТРЦ Hollywood - единственный крупный торговый центр в этом регионе - пришло много посетителей в первый день возобновления работы. В ТРЦ даже образовались немалые очереди, пишут местные СМИ.
Чтобы попасть в открытые ТРЦ теперь нужно придерживаться таких правил:
Согласно плану Кабмина по выходу из карантина, ТРЦ полностью должны будут запустить лишь на четвертом этапе. При этом в каждой области на протяжение 10 дней должно быть не более пяти новых случаев коронавируса. А вот частичное открытие ТРЦ планировалось на третьем этапе (условие - 10 дней подряд количество тех, кто выздоровел, должно быть вдвое больше тех, кто заболел). Но правительство во избежание кризиса бизнеса, решило форсировать события.
Отметим, что такие меры - когда ослабление карантина происходит выборочно по регионам - относится к адаптивному карантину, на который уже скоро перейдет вся Украина.
Автор: Светлана Дудукало