Когда в Украине полностью снимут карантин с ТРЦ, и где они уже работают

ТРЦ в Киеве (фото: РБК-Украина)

ТРЦ остаются закрытыми в трех регионах Украины

ТРЦ в Украине возобновили работу с 11 мая, но не во всех городах. Киев, Львов и Черновицкая область пока что отказались от такого ослабления карантина из-за риска новой вспышки коронавируса.

В ТРЦ "Гулливер" Styler рассказали, что в них работает только продуктовый магазин, все остальные отделы остаются закрытыми.

"Ждем распоряжения Кабмина и киевских властей. Пока открытие ТРЦ не планируется. Следите за публикациями в наших соцсетях - как только будет что-либо известно точно, мы сразу же объявим", - ответила администрация "Ocean Plaza".

Тем временем в КГГА говорят, что открывать торгово-развлекательные центры в Киеве пока что попросту опасно, так как полноценно соблюдать там санитарно-эпидемиологические требования невозможно.

Опять же таки, открытие ТРЦ в столице зависит от того, какая будет ситуация с коронавирусом, рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире одного из телеканалов.

Отметим, что в остальных крупных городах Украины ТРЦ открылись с 11 мая (кроме развлекательных зон), но украинцы не везде массово побежали на шоппинг. К примеру, в Одессе люди ринулись на пляжи, в парки и скверы, проигнорировав местные ТРЦ, которые в результате были почти пустые.

А вот в Чернигове в ТРЦ Hollywood - единственный крупный торговый центр в этом регионе - пришло много посетителей в первый день возобновления работы. В ТРЦ даже образовались немалые очереди, пишут местные СМИ.

Чтобы попасть в открытые ТРЦ теперь нужно придерживаться таких правил:

Вход в ТРЦ разрешается только в масках.

При входе в ТРЦ у вас проверят температуру. Если у гостей обнаружат повышенную температуру или признаки ОРВИ, их не допустят в ТРЦ.

При входе в ТРЦ нужно продезинфицировать руки и взять одноразовые перчатки.

Согласно плану Кабмина по выходу из карантина, ТРЦ полностью должны будут запустить лишь на четвертом этапе. При этом в каждой области на протяжение 10 дней должно быть не более пяти новых случаев коронавируса. А вот частичное открытие ТРЦ планировалось на третьем этапе (условие - 10 дней подряд количество тех, кто выздоровел, должно быть вдвое больше тех, кто заболел). Но правительство во избежание кризиса бизнеса, решило форсировать события.

Отметим, что такие меры - когда ослабление карантина происходит выборочно по регионам - относится к адаптивному карантину, на который уже скоро перейдет вся Украина.

Автор: Светлана Дудукало