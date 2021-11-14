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Три знака Зодиака очень скоро накроет удачей: найдите себя в списке счастливцев!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на ноябрь 2021 расскажет про три знака Зодиака, которым улыбнется удача уже совсем скоро. Астрологи считают, что этим трем баловням судьбы сильно повезет на наступающей неделе, с 15 по 21 число.

Об этом пишет Slovofraza.

Овен

Овнам на предстоящей неделе важно жить настоящим, перестав фокусироваться на негативе прошлого. Также вам важно меньше общаться с людьми, которые вечно всех критикуют и порождают сомнения.

Для вас наступает время перемен, но не внешних, а внутренних. Пересмотрите некоторые свои моральные устои и жизненные правила, и перемены к лучшему придут к вам, когда вы этого будете ждать меньше всего!

Дева

Представителям этого знака звезды и планеты помогут раскрыть свое истинное предназначение в жизни. Это идеальное время для получения новых знаний, знакомств.

Возможно, в вашей жизни появится новый человек, который поможет вам открыть глаза на что-то очень важное, поделиться с ними какой-то истиной, знаниями, мнением.

Скорпион

На этой неделе звезды помогут Скорпионам настроиться на нужную волну, чтобы неделя не закончилась на минорной ноте. Жизнь этих людей может кардинально измениться.

В первой половине недели люди данного Знака могут встретить на своем пути большую удачу. Астрологи советуют пользоваться каждой возможностью.

Ранее Павел Глоба рассказал про знаки Зодиака, которым повезет с деньгами в 2022-м году.

Также астролог рассказала про особенный период, который нам принесет Венера в Козероге.

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Гороскоп