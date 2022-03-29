Траншейная стопа как следствие войны: что это за болезнь и как ее лечат

Причины возникновения траншейной стопы

Развивается такое состояние вследствие длительной экспозиции к холоду, влажности или длительного погружения стоп при температуре до 17 °C в течение более 12 часов. Меньшая продолжительность погружения при температуре 0 °C приводит к аналогичному поражению. Развивается при температуре 0-12°C.



Микрососудистый спазм с ишемией тканей является очевидной этиологией "траншейной стопы".

Существуют 3 стадии такого состояния

Прегиперемическая. Стопы выглядят бледными, отечными и могут иметь везикулобульозные поражения. Стопы могут выглядеть пятнистыми или фиолетовыми, что указывает на угрожающую гангрену.

Больной сначала замечает ощущение холода, которое сменяется онемением, иногда описывая ноги или руки как брусок дерева. При длительном воздействии возникает полная анестезия от прикосновения, боли и температуры.

Гиперемическая. Возникает через несколько часов после снятия обуви и согревания конечности. Ощущения сначала в виде покалывания, которое быстро прогрессирует до чрезвычайного жгучей, пульсирующей боли.

Ноги быстро отекают и становятся теплыми, сухими и эритематозными, с кровоизлияниями.

Более легкие случаи траншейной стопы медленно проходят в течение 1-4 недель и часто сопровождаются отшелушиванием пораженных участков и рубцеванием. Более тяжелые случаи переходят в постгиперемическую стадию.

Постгиперемическая или послевоспалительная затяжная стадия. Стопа становится прохладной, влажной, пятнистой или полностью цианотичной. Большинство пациентов имеют хроническую боль, как правило, в ответ на холод. Анестезия, сохраняется месяцами или годами.

Выздоровление длится долго, и может быть нужна эвакуация, поскольку возможное следствие "траншейной стопы" - недели или месяцы боли и инвалидности.

Отдаленные последствия случаются очень часто, и ими являются чувствительность к холоду (вторичный феномен Рейно), хроническая боль, неврологическое повреждение, гипергидроз, атрофия кожи и мышц, деформационные изменения.

Как лечить трофейную стопу

Избегайте дальнейшего воздействия холода и влаги.

Не массируйте, не натирайте снегом пораженные конечности - это увеличивает травму тканей.

Обсушите конечность, согрейте туловище и дайте возможность пассивно разогреться стопам, сохраняя пораженные конечности прохладными (по возможности под холодным потоком воздуха, например, вентилятора). Никогда не погружайте стопы в теплую или горячую воду.

Поднимите стопу.

Ранняя мобилизация очень важна для предотвращения длительной неподвижности.

Избегайте травмы.

Обезболивание: единственный эффективный препарат - амитриптилин в дозе 50-150 мг на ночь. Другие обезболивающие либо совсем неэффективны, либо не облегчают боли.

Пузырьки надо оставить целыми. Разорванные пузырьки нуждаются в тщательной обработке после их вскрытия.

Системные антибиотики и профилактика столбняка показаны в случае наличия нежизнеспособных тканей, как это делают при любых грязных ранах или в случае появления инфекции.

При траншейной стопе может быть показано иссечение некротических тканей.

Мацерированная или поврежденная кожа нуждается в топических антибактериальных мерах.

Профилактика