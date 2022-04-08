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Тодоренко прервала молчание из-за войны в Украине после смерти экс-возлюбленного в Буче

Фото: Регина Тодоренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Уроженка Одессы Регина Тодоренко молчала о войне в Украине, чтобы не портить отношения с мужем Владом Топаловым, но нарушила тишину после известия о смерти ее экс-возлюбленого в Буче.

Об этом телеведущая написала в Instagram.

Регина в сторис разместила пост со свечой и скорбными словами.

"Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли", - написала она.

Скриншот Instagram

О том, что экс-возлюбленной Регины стал жертвой пыток в Буче, рассказал музыкант Коля Серга на YouTube-канале "Популярная политика".

Он заявил, что его друг Алик был застрелен оккупантами в затылок. Парень не был военным, он просто вышел 18 марта из бомбоубежища и больше не вернулся.

"Сегодняшняя новость с Аликом... Он был когда-то в романтических отношениях с Региной Тодоренко. И меня это добило, продолжающийся игнор... Регина Тодоренко, у которой охват 7 миллионов человек. Когда они смотрят на Регину, которая из Одессы, и она никак не комментирует, значит, они начинают менее серьезно относиться к тому, что происходит здесь", - добавил музыкант.

Напомним, что Регина Тодоренко заявила, что молчит о войне, чтобы не разрушить семью с мужем-москвичом Владом Топаловым.

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Регина Тодоренко