Тодоренко прервала молчание из-за войны в Украине после смерти экс-возлюбленного в Буче

Регина в сторис разместила пост со свечой и скорбными словами.

"Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли", - написала она.

Скриншот Instagram

О том, что экс-возлюбленной Регины стал жертвой пыток в Буче, рассказал музыкант Коля Серга на YouTube-канале "Популярная политика".

Он заявил, что его друг Алик был застрелен оккупантами в затылок. Парень не был военным, он просто вышел 18 марта из бомбоубежища и больше не вернулся.

"Сегодняшняя новость с Аликом... Он был когда-то в романтических отношениях с Региной Тодоренко. И меня это добило, продолжающийся игнор... Регина Тодоренко, у которой охват 7 миллионов человек. Когда они смотрят на Регину, которая из Одессы, и она никак не комментирует, значит, они начинают менее серьезно относиться к тому, что происходит здесь", - добавил музыкант.