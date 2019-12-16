Тарабарова, Анатолич, Коляденко и другие звезды рассказали об интимных шалостях в транспорте

Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

При этом некоторые звезды отказываются от оригинальности

Некоторым звездам надоело заниматься сексом исключительно в спальне. Чтобы разнообразить свою интимную жизнь, в ход идут автомобили, поезда, самолеты и другие виды транспорта. О том, при каких необычных обстоятельствах наши знаменитости имели интимные приключения, украинские селебритиз рассказали в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Секс знаменитости практикуют чаще всего в автомобиле. Певица Светлана Тарабарова вспоминает начало своих отношений с супругом Алексеем и их интимные эксперименты именно в собственном авто.

"Мне кажется, это очень экстремально, романтично. И, если вы любите друг друга, почему нет. Мы с мужем это делали. И это было драйвово. Но, когда повзрослели, то уже не делаем. Стареем", - говорит в программе "Зірковий шлях" Тарабарова.

MamaRika и е супруг Сергей Середа (фото: instagram.com/mamarika_official)

Завязала с экспериментами и другая певица - MamaRika. Но в свое время секс в машине практиковала постоянно. Поэтому называет его привычным делом для каждого, у кого есть чувства и страсть прямо здесь и сейчас.

"В машине скучно, на заднем сиденье. И я, наверное, с годами старею, может еще публичность играет роль. Мне все комфортнее это делать дома, за закрытыми дверями, чтобы никто не видел. Не знаю, это старость, это видимо просто мудрость. Для чего нам эти сбитые колени и лишние глаза. Поэтому дома где-то там - оп и нормально. Тепло и не дует", - делится на канале "Украина" певица.

Имел секс в автомобиле и актер и телеведущий Слава Соломка - прямо во время киносеанса.

"Когда много автомобилей приезжают и на большом экране у себя из машины смотрят фильм. Вот в такой ситуации. Удобно в такие моменты, когда есть какое-то такое счастье, есть драйв, энергия, ты не думаешь вообще об удобстве. Ты думаешь, как кайфово, как шикарно, что есть молодость", - говорит шоумен.

Еще одним популярным видом транспорта, в котором чаще всего наши знаменитости занимаются этим, является поезд. Дизайнер Андре Тан, например, не скрывает своего опыта. Но, похоже, такая откровенность супруга его жену Алину шокирует.

"Это был поезд в Мюнхене. Какой ужас…все, я убегаю. Да. Было дело", - поделился известный дизайнер.

Дизайнер Жан Грицфельдт (фото: instagram.com/jeangritsfeldt)

Украинский дизайнер Жан Грицфельдт ничего постыдного в таких рассказах не видит. И делится своим опытом.

"Это было купе. Никогда не забуду этот момент. Потому что ты очень много себе не позволяешь, но, когда ты чувствуешь, что здесь можно это сделать, поддаться этому чувству даже с незнакомкой, то почему нет", - рассказал дизайнер.

Следующий вид транспорта в звездном рейтинге интима - самолет.

Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Ведущий "Утра с Украиной" Анатолий Анатолич рассказал о своем сексуальном опыте с супругой – пиарщицей Юлой - на высоте более 10 000 метров.

"У нас был ночной перелет через всю Америку, 4 часа. И я говорю - слушай, ну живем один раз, ну что мы. А здесь перелет, а когда еще? Мы должны это попробовать. Я хочу сказать, что ничего в этом такого нет интересного, впечатляющего. Потому что это самолет, маленькая эта кабинка. Но, как многие себе ставят, поставили галочку. Сейчас, например, мы летаем много, но таким уже не занимаемся. Потому что мы более практично к этому подходим. Самолет - не самое лучшее место для занятий сексом", - говорит ведущий.

Певец и музыкальный продюсер канала Украины Геннадий Витер свои интимные шалости в самолете до сих пор вспоминает с нескрываемым наслаждением.

"Боже, мне стыдно, честно говоря, до сих пор. Я не понимаю, под каким действием я был. Это круто. Во-первых, такого драйва...на 10 тысячах метров, ты понимаешь, что тебя куда-то несет. Что это было, я не понимаю. Минутная какой-то тяга. Скажу больше - мы с этой женщиной переписываемся до сих пор", - говорит Геннадий Витер.

Шоумен Дима Коляденко тоже вспоминает о своих сексуальных экспериментах.

"Это было в мерседесе - раз. Это было в самолете, в туалете - два. Это было в Неоплане, это 2 - этажный автобус - три. Это было повсюду. Это было повсюду. И все это было с моей любимой прекрасной девушкой", - рассказал артист.

Секс чуть ли не во всех возможных видах транспорта мужчина имел со своей бывшей гражданской супругой - певицей Ириной Билык.

"Ее будет ругать муж. Поэтому вы аккуратнее с этим. Но это было. И есть что вспомнить. Я счастлив, что это было очень круто, прикольно, это воспоминания на всю жизнь", - добавляет Дима Коляденко.