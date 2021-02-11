Стилист назвал три способа, которые "включают" сексуальность и женственность

Каждой женщине иногда хочется добавить в образ еще больше эмоций, сексуальности и женственности. И чтобы не тратить на это много времени. Как это сделать - знает стилист Ильяс Сахтара.

И сегодня ведущий мейковер-шоу "Місія: краса" на канале "Украина" рассказывает несколько простых способов того, как освежить образ, добавить перчинку и немного провокации.

Первый способ. Даже маленький "штрих" красного цвета в образе делает его более женственным. Например, красные серьги, пояс или туфли. Если на вас черный костюм и белая блузка, то достаточно надеть красные туфли. И все - вы уже в центре внимания. Все взгляды будут направлены только на вас.

"Когда в образе очень мало красного, например, только туфли, этого достаточно, чтобы намекнуть о характере женщины", - объяснил Сахтара.

Второй способ. Решитесь надеть красный костюм, платье или комбинезон. В таком ярком наряде вас могут даже... украсть. Женщина становится настолько уверенной в себе, что ее горделивая осанка и внутренняя сила впечатляют мужчин.

"Красный цвет "включает" женщину, эмоции, секс!" - говорит стилист.

Когда вы планируете какую-то важную встречу, такой образ поможет вернуть спокойствие и понимание, что вам все удастся.

Третий способ. Провокации в образе, где есть красный цвет, неизбежны. И речь идет даже не о белье, хотя оно тоже делает свое "дело". Все знают пословицу: "Если на женщине дорогое и красивое белье, она в любой одежде выглядит очень сексуально".

Стилист уже не раз на протяжении 3-х сезонов намекал, что женщинам пора делать смелые шаги и выбирать полупрозрачные блузки или платья. Поэтому пусть провокация в образе будет красного цвета.

"Полупрозрачность показывает красоту женщины так, как необходимо это делать", - сказал Ильяс.