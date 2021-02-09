Снегопады не отступают и добавятся дожди: где погода будет особенно опасная

Погода в Украине в среду, 10 февраля, станет совсем сложной в большинстве областей страны. Синоптики прогнозируют мокрый снег, снег с дождем, сильный штормовой ветер.

Как сообщает Украинский гидрометцентр , в большинстве областей Украины 10 февраля температура воздуха снова резко прыгнет, от морозов до плюса.

На востоке в ночные часы местами будет идти снег и мокрый снег, днем ожидается снег с дождем и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от -4 до 0 градусов, днем от 0 до +5 градусов. Ожидается сильный ветер с порывами.

На юге без существенных осадков, небольшое прояснение возможно только в Одессе. Ночью в регионе от +1 до +3 градусов, в Одессе до +5 +7 градусов. Днем от +8 до +10 градусов. В Крыму пройдет дождь, ожидается штормовой ветер, ночью +3 +5 градусов, днем +11 +13 градусов.

В северных областях будет идти сильный снег ночью и днем. Температура воздуха ночью удержится до -14 градусов, днем от -7 до -5 градусов.

На западе будет засыпать снегом, в Черновцах – снег с дождем. Ночная температура воздуха будет колебаться от -6 до -2 градусов, на Закарпатье до +2 градусов. Днем в большинстве областей от -5 до 0 градусов.

В центральной части страны пройдет снег с дождем, мокрый снег, ожидается сильный ветер. Ночью от -4 до -2 градусов, днем от +2 до +4 градусов.

В Киеве 10 февраля будет идти сильный снег ночью, и продолжит идти днем. Ветер северо-восточный, умеренный. Ночью в столице от -9 до -7 градусов, дне от -5 до -3 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 10 февраля