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Снег отступит, но сильно похолодает: в каких областях будут жуткие морозы

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине во вторник, 16 февраля, ожидается ясная и сухая в большинстве областей страны. А вот температура воздуха поползет вниз и местами ожидаются морозы до -24 градусов.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, холоднее всего будет на севере страны, но и в других регионах ночная температура резко упадет до -19 -14 градусов.

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На востоке без существенных осадков, ночью от -15 до -17 градусов, местами возможно до -19 градусов. В дневные часы небольшая облачность, от -11 до -7 градусов.

В южной части осадки не прогнозируются, сухо. Ночью температура упадет до -13 -11 градусов, днем ожидается от -7 до -4 градусов. В Крыму сухо, без существенных осадков, ночью до -12 -10 градусов, днем от -6 до -4 градусов.

На севере страны без осадков, небольшая облачность. Ночная температура упадет до -24 -22 градусов, днем ожидается от -12 до -10 градусов.

В западной части страны без существенных осадков, небольшая облачность. Ночью в регионе от -16 до -12 градусов, на Закарпатье -12 -10, а в Ивано-Франковске до -18 градусов. Днем в большинстве областей от -11 до -7 градусов.

В центральных областях без осадков, сухая погода. Ночью от -18 до -14 градусов, днем ожидается от -11 до -8 градусов.

В Киеве 16 февраля без существенных осадков, ветер северо-западный. Ночью в столице до -18 -16 градусов, днем ожидается от -12 до -10 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 16 февраля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики ошарашили прогнозом погоды на неделю.

А также рассказывали о том, что стало известно, когда в Украине потеплеет.

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