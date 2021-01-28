После смерти отца Настя Каменских выпустит для него особенное видео

Настя Каменских собирается выпустить особенное видео для своего отца, который недавно умер на 82-году жизни. Популярная украинская певица призналась, что отец очень ждал премьеру клипа на песню "Почуття".
Певица готовила новое видео ко Дню Влюбленных. Об этом Каменских рассказала на своей странице в Instagram.
"Почуття" нравилась папе, он любил ее слушать и очень ждал премьеру. Нравилось, что в песне рассказывается о чувствах девушки, которая идет под венец, об эмоциях родителей̆, которые отдают свою дочь замуж. И мои родители чувствовали себя самыми счастливыми людьми, когда выходила замуж я. Но особенно папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама", - написала артистка.
Она также показала кадр с видео со своей мамой.
Настя Каменских с мамой (фото: instagram.com/kamenskux)
Каменских также рассказала, что после трагедии в семье она хотела отменить премьеру клипа, но потом решила, что данная песня - это самый лучший способ выразить свою любовь и благодарность.
Она призналась, что в их семье всегда была любовь, близость и благодарность. Поэтому певица очень хотела, чтобы песня вышла 14 февраля.
Каменских также рассказала, что родители с самого девства учили ее, что любовь - это главное чувство на земле. Кроме того, они показывали это на своем примере.
Пользователи сети также прокомментировали это.
Напомним, Настя Каменских умилила сеть новыми фото. Она показала, какой была в детстве.
Ранее Каменских озадачила сеть пикантным пляжным нарядом.