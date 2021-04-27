Синоптики рассказали, когда потеплеет и закончатся морозы

Так, 27 апреля днем от +7 до +13 градусов, ночью заморозки до -3, кроме Юга (тут ночью +1+5). Синоптики прогнозируют на завтра сильные дожди на Юге, юго-востоке и Днепропетровской области. В остальных областях без осадков и с прояснениями.

В Киеве во вторник +9+11, ночью 0... -2 мороза, без осадков.

В среду, 28 апреля, температура днем немного повысится (+11+14), но ночь все еще будет морозной (до -3 градусов). Заморозки отступят на Юге, Востоке и Закарпатье (тут +3+5 ночью). По всей стране будет малооблачно, без осадков.

В Киеве +11+13 днем, ночью 0... -2 мороза, осадки маловероятны.

Погода в Украине 27-28 апреля (meteo.gov.ua)

29 апреля станет еще теплее днем (+14+18), а ночью будет уже +3+5, на Юге до +8 тепла. Осадки в виде небольшого дождя вероятны в западных областях.

В Киеве +14+16, ночью +3+5, без осадков.

А вот в пятницу, 30 апреля, синоптики обещают грозы в большинстве областей, кроме южных и восточных. Температура будет +13+18 градусов, на Юге и Востоке +16+21 тепла, ночью будет очень тепло, +7+10 градусов.

В Киеве 30-го числа гроза, температура днем +17+19, ночью +8+10.

Погода в Украине 29-30 апреля (meteo.gov.ua)

В субботу, 1 мая, синоптики обещают +13+15 на Севере и +16+23 на остальных территориях. Ночью от+5 до +10 градусов. Но на Западе возможен сильный дождь, а на Востоке - гроза.

В Киеве 1 мая днем +17+19, ночью +8+10, осадки маловероятны.

Погода в Украине 1 мая (meteo.gov.ua)