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Сильные морозы и снег с дождем: кому не повезет с погодой

Новина українською → Среда 10 марта 2021 06:38
Сильные морозы и снег с дождем: кому не повезет с погодой Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в начале весны не сильно радует теплом и солнечной погодой. Вторая неделя марта также будет холодной. Ночью ожидаются морозы, а днем местами пройдет мокрый снег и снег с дождем.

Какая погода ждет Украину в среду, 10 марта, сообщили на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке страны осадки не прогнозируются, днем небольшая облачность. Ночная температура в регионе составит от -12 до -8 градусов, днем столбики термометров покажут от -2 до +1 градуса.

В южных областях без осадков, сухо и солнечно. Ночью ожидается от -8 до -5 градусов, в Одессе -4 -2 градуса. Днем от 0 до +3 градусов. В Крыму осадки не прогнозируются, ночью -5 -3 градуса, днем от 0 до +2 градусов.

На севере страны ночная температура воздуха упадет до -13 -11 градусов, днем от -1 до +1 градуса. Осадки не прогнозируются, возможна небольшая облачность.

В западных областях сухо будет не везде, снег с дождем зацепит Черновицкую, Хмельницкую и Винницкую области. Ночная температура в регионе буде колебаться от -7 до -4 градусов, днем ожидается от 0 до +3 градусов, на Закарпатье до +6 градусов.

В центральной части без существенных осадков, ночью температура упадет до -9 -6 градусов, днем столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов.

В Киеве 10 марта без осадков, днем возможна небольшая облачность. Ночью температура составит от -8 до -6 градусов, днем от 0 до +2 градусов.

Сильные морозы и снег с дождем: кому не повезет с погодой

Карта погоды в Украине на среду, 10 марта

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик дал прогноз погоды на весну в Украине и пообещал затяжные холода.

А также мы рассказывали о том, что названа дата потепления в Украине.

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