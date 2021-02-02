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Сергей Бабкин был в больнице и рассказал, что будет делать дальше с редким заболеванием

Австрия, Вторник 02 февраля 2021 18:33
Сергей Бабкин был в больнице и рассказал, что будет делать дальше с редким заболеванием
Сергей Бабкин (фото: instagram.com/babkin_official)
Автор: Роман Мирончук

Известный украинский артист Сергей Бабкин страдает редким заболеванием глаз. В данное время ему необходимо сделать срочную операции. Из-за болезни певец может даже лишиться зрения. Сейчас он находится в Австрии, где посетил больницу Ландштрассе.

Бабкина вместе с женой пустили в Вену благодаря добрым людям, которые помогли им. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

Сергей Бабкин был в больнице и рассказал, что будет делать дальше с редким заболеванием

Сегодня, 2 февраля, он сдал к больнице еще один тест на коронавирус. 4 числа запланировано полное обследование, а вот операция пройдет уже 5 февраля.

"Спасибо вам за поддержку, добрые слова, мысли! Я - счастливчик! У меня есть вы!" - написал Бабкин.

Сергей Бабкин был в больнице и рассказал, что будет делать дальше с редким заболеванием

Сергей Бабкин (фото: instagram.com/babkin_official)

Пользователи сети также прокомментировали его пост.

  • С Богом;
  • Мы вас очень любим!!!
  • Скорейшего выздоровления!
  • Все будет хорошо!!!!
  • Держим за вас кулачки!
  • Выздоравливайте, все будет хорошо! Ждем вас!
  • Здоровья, терпения вам! Мы с вами! Пусть ваш ангел хранитель вас бережет!
  • Сергей, все будет хорошо. Успешной поездки.

Напомним, Снежана Бабкина стала жертвой мошенников, у нее похитили страницу в Instagram. Она попросила о помощи.

Ранее Сергей Бабкин и его супруга заразились коронавирусом. Музыкант рассказал, что они получили результаты теста на COVID-19, и они положительные.

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Новости Украины Стиль жизни шоубизСергей Бабкин

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