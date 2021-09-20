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Сентябрьское полнолуние перевернет жизнь этих знаков Зодиака с ног на голову

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2021 расскажет про три знака Зодиака, для которых особенное сентябрьское полнолуние, что произойдет 21-го числа, принесет особенную удачу, а возможно даже перевернет их жизнь с ног на голову.

Об этом пишет 1001goroskop.

Телец

Тельцам полнолуние позволит почувствовать гармонию с собой и окружающим миром. Этот день наделит вас равновесием мыслей, чувств, благодаря чему у вас выйдет отлично поладить с окружающими. Поговорите с кем-то по душам, проясните спорные моменты, признайтесь в любви и главное - будьте искренними. Вот ваш путь к успеху и важным жизненным переменам.

Близнецы

Близнецы получат шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. В любом случае, вам следует быть готовыми к тому, что ваш мир уже не будет прежним. Ведь окажется, что даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

Лев

Льву 21 сентября следует избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобыт освободить в своей жизни место для нового. Для этого вам стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку хлама - вы сразу же почувствуете облегчение. Также вам стоит освободиться и от чего-нибудь еще - к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

Ранее астролог Арина Артуровна рассказала, в чем особенность сентябрьского полнолуния, какие шансы, возможности, а также опасности оно нам принесет.

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