Самая популярная в Украине ТМ вина Villa Krim собрала «ВИННЫЕ» исследования, которые помогут похудеть и мыслить креативно

Всемирно известные ученые не устают исследовать положительные эффекты, которые оказывает умеренное употребление алкоголя на организм, а Villa Krim рада поделиться их последними достижениями в данной сфере.

Как бокал вина поможет выучить язык?

Согласно результатам исследования ученых из Эксетерского университета, опубликованных в статье в Scientific Reports, люди, умерено употребляющие спиртное после обучения, запоминают материал лучше тех, кто не пил вообще. В исследовании приняли участие 88 человек, большая часть из которых были женщинами. В ходе эксперимента добровольцев разделили на две группы. Обе группы должны были запомнить несуществующие слова, похожие на настоящие, но содержащие лишние буквы (например, "frenzylk" от слова "frenzy" - ярость). После того, как психологи удостоверились, что испытуемые справились с задачей, половине из них было предложено за два часа выпить столько спиртного, сколько они посчитают нужным. Другая половина должна была обойтись без алкоголя. На утро все испытуемые прошли тест на память. В то время как контрольная группа, которая пила безалкогольные напитки, помнила примерно одинаковое количество слов, у тестовой группы, употреблявшей алкоголь, это значение было заметно выше. При этом, самое забавное, что эффект был сильнее выражен у тех, кто выпил больше. Объяснение ученые наши в следующем: «Алкоголь блокирует изучение новой информации, и поэтому у мозга есть больше ресурсов, чтобы сложить другую, недавно полученную информацию, в долгосрочную память». И получается, чтобы лучше запомнить новые иностранные словечки, отложив учебник, закрепить знания поможет бокальчик красного, но важно сделать это после учебы и, не забывать про умеренность, ведь в противном случае можно не вспомнить не только новые слова.

Как пить вино, чтобы похудеть?

Два бокала красного вина на ночь помогут предотвратить увеличение веса на 70 процентов – именно к таким выводам в ходе своего исследования пришел Джейсон Дайком из университета Альберты в Канаде. Эту замечательную новость позже подтвердили ученые из Университета штата Вашингтон и Гарварда, которые обнаружили, что ночной бокал вина (или два) действительно может помочь в потере веса. И все это благодаря ресвератролу, который содержится в красном вине - именно он предотвращает накопление жира в жировых клетках. Это же вещество вырабатывается в организме, благодаря физическим упражнениям на тренажерах. Так что бокал красного вина перед сном способен заменить час тренировки в спортзале. Но только помните, что такой процесс в организме происходит только на ночь. Рюмка к обеду отложится на боках, к сожалению. И даже перед сном не переусердствуйте, ведь в вине тоже содержаться калории, так что при чрезмерном старании эффект может быть обратным.

Вино способствует творческому решению проблем.

Ни для кого не секрет, что многие из великих и творческих людей не дураки были выпить. И многие из них признавали, что бокал-другой вина очень способствует вдохновению. Проверить эту теорию решился профессор Эндрю Ярош из Университета Миссисипи и его коллеги - они провели исследование с участием 20 мужчин. В ходе эксперимента группе умеренно опьяненных мужчин было предложено завершить серию словесных ассоциаций, ту же задачу попросили решить и группу трезвых мужчин. В результате эксперимента выяснилось, что мужчины, которые пили, не только дали больше правильных ответов, чем их трезвые коллеги, но они также справились намного быстрее. Ученый объясняет подобный результат следующим: «Решение нестандартных задач — это область, в которой главный эффект от алкоголя — ослабление самоконтроля, это и дает позитивный результат. В тестах такого типа сложно не застрять на первой пришедшей в голову ассоциации, а алкоголь помогает перелетать с одной мысли на другую… При этом стоит учитывать, что в остальных областях — от решения математических задач до управления автомобилем — трезвость и самоконтроль крайне важны». Кроме этого, ученые добавили, что забывать об умеренности не стоит в любом случае, иначе в бесконтрольном потоке сознания будет сложно отбраковывать бредовые идеи. Но все же, если есть необходимость в мозговом штурме, провести его лучше за бокалом вина и решение обязательно найдется.

Ваша Villa Krim