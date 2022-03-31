UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сама себе гинеколог: как распознать тревожные симптомы и чем лечиться

Фото: Как помочь себе, если нет доступа к гинекологу (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Украинкам рассказали, как помочь себе с женскими болезнями и чем лечиться, если нет возможности попасть к врачу из-за войны.

Об этом рассказала группа врачей-блогеров, ведущих страницу sviy.doc в Instagram.

Менструальный цикл

Задержка. В условиях бешеного стресса самые частые расстройства - это задержки / отсутствие менструации. Нет менструации неделю, две, даже месяц - состояние некритичное. Если вы не имеете других жалоб и исключена беременность, разберетесь с этим тогда, когда окажетесь в безопасности.

Лечится прежде всего нормализацией образа жизни, сном и адекватным питанием.

Выделения. Просто "помазалось" коричневым/красным - с этим можно разобраться потом.

Боль во время менструации. Положите грелку на низ живота или ибупрофен 400 мг до 3 раз в день.

Чрезмерное количество менструальных выделений. Ибупрофен 600 мг однократно, транексамовая кислота 500 мг 2-3 раза в сутки (есть противопоказания, поэтому стоит внимательно читать инструкцию).

Слишком много выделений. Если вы сменили две прокладки (тампоны) за час на протяжение 2 часов подряд - это признак угрожающей ситуации, требующей обращения к врачу. Все, что до этого - угрозы жизни не несет.

Если принимаете КОК (комбинированные оральные контрацептивы), для избежания кровотечения перерыв нельзя делать, а "неактивные" таблетки не нужно принимать. Сразу начинайте новую упаковку.

Гигиена

Любое средство стоит менять каждые 4-6 часов, но прокладки самые безопасные в плане несоблюдения этих условий. С тампонами и менструальной чашей при несвоевременной замене есть риск синдрома токсического шока.

Для гигиены по возможности используйте проточную воду. Если нет - влажные салфетки.

Выделения

Изменение цвета, запаха, количества без зуда, жжения - может подождать.

Зуд, молочные выделения чаще всего являются признаком кандидоза ("молочницы") - лечатся однократным приемом препарата флуконазола (150 мг).

Ранее мы писали, как отличить головную боль от мигрени и чем лечить последнюю.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте LITE в Google News
здоровьегинеколог