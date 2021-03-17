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Регина Тодоренко призналась о своей неизлечимой болезни: у всех великих она была

Новина українською → Одесса, Среда 17 марта 2021 17:28
Регина Тодоренко призналась о своей неизлечимой болезни: у всех великих она была Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Автор: Владимир Костырин

Регина Тодоренко призналась, что у нее диагностировали неизлечимую болезнь. 30-летняя телеведущая также показала на видео медицинские процедуры в одной из клиник Одессы, куда звезда приехала в гости к родным вместе с трехлетним сыночком Мишей.

О заболевании знаменитость рассказала 17 марта в своем Instagram в stories.

Как уточнила Тодоренко, речь идет о накожной болезни витилиго - нарушение пигментации, которое выражается в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. Так, у девушки белое пятнышко образовалось на правой ноге.

"Друзья мои, забыла вам сказать, у меня же есть какая-то неизлечимая болезнь, которую сегодня я буду лечить. Смотрите... Неизлечимая, но я все таки стараюсь ее устранить", - сказала Регина.

Она добавила, что в больнице врачи будут колоть ей плазму в это пятнышко, чтобы улучшить состояние кожи.

Регина Тодоренко призналась о своей неизлечимой болезни: у всех великих она была

Регина Тодоренко рассказала, что у нее диагностировали неизлечимую болезнь (фото: instagram.com/stories/reginatodorenko)

Телеведущая сохраняет позитивный настрой и не унывает, и даже относиться к ситуации с юмором.

"Будем надеяться, что мне это поможет... Или я могу быть, как модель известная, у которой тоже витилиго, правильно? (Канадская модель Винни Харлоу, известная как Шантель Винни, с детства страдает от нарушения пигментации, - Ред.) Да и вообще, у всех великих людей была эта болезнь. Даже у Майкла Джексона. Вот так", - улыбается Регина.

Сам процесс медицинских процедур Тодоренко записала на видео. Кадры можно посмотреть по этой ссылке.

Регина Тодоренко призналась о своей неизлечимой болезни: у всех великих она была

Регина Тодоренко показала кадры из клиники, как ей делают уколы (фото: instagram.com/stories/reginatodorenko)

Телеведущая призналась, что никакой боли от уколов не почувствовала.

Кроме того, девушка обратилась к своим подписчикам в сети с вопросом, сталкивались ли они с такой редкой болезнью.

Регина Тодоренко призналась о своей неизлечимой болезни: у всех великих она была

Регина Тодоренко рассказала о неизлечимой болезни витилиго (фото: instagram.com/stories/reginatodorenko)

Ранее сообщалось, что под самым Новым годом Регину Тодоренко срочно госпитализировали на Бали, где она отдыхала с семьей.

Также мы писали о том, что недавно Регина Тодоренко раскрыла поклонникам правду о своей жизни, и пожаловалась на свой активный и ненормированный график.

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