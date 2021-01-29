Пьют кровь и бьют женщин розгами: жуткие обычаи африканских племен показали на фото

Эфиопия поразила обычаями местных племенами (коллаж: РБК-Украина)

В африканской стране Эфиопии живут племена, которые своими первобытными нравами способны шокировать даже бывалого путешественника. Так и произошло с Антоном Зайцевым.

Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка", что выходит на Новом канале, отправился туда за новыми впечатлениями, и получил их сполна. Ведь племена в Эфиопии - настоящее чудо света, ведь от их образа жизни волосы встают дыбом.

Интересно, что в этой африканской стране до сих пор обитает 56 различных племен, все они говорят на разных языках, а их традиции могут шокировать кого угодно.

Племя Каро

Атон Зайцев рассказывает, что это первое племя, куда везут богатых туристов. Их численность достигает полутора тысяч человек. А экзотикой народа является то, что тело они прокалывают гвоздями и разрисовывают белой глиной. Причем узор каждого из них индивидуален, и такой способ самовыражения считается очень красивым.

"Мужчины украшают все тело, а женщины - только лицо... Из одежды они имеют только тканевую повязку на бедрах. На шее мужчины носят бусы. Это символ того, что они убили крупную дичь. В одной руке у каро - палка для церемониальных танцев, а в другой - особая табуретка, которая может служить и как стул для сидения, и как подушка для лежания. Кроме бодиарта, эти люди любят пирсинг. Представляете, они для красоты пробивают себе дырки под нижней губой и вставляют туда перья. А у женщин - не перья, а просто гвозди", - рассказывает телеведущий.

Эфиопское племя Каро (фото: пресс-служба)

Племя Хамер

Это племя гораздо многочисленнее - 50 тысяч человек. Они любят бегать по спинам быков, измазываться коровьим пометом и избивать женщин розгами.

Интересно, что прыжки по коровам являются частью церемонии инициации - посвящения мальчика в мужчину. Подросток должен четыре раза пробежать по спинам разъяренных быков и не упасть, только тогда ему разрешат жениться.

"Женщины в это время танцуют, дуют в медные рога и восхваляют духов-покровителей племени. Замужние женщины-хамер мажутся ярко-оранжевой глиной и делают прическу "гоща" - косички, обмазанные глиной. На шее носят тяжеленный железный хомут, который служит обручальным кольцом", - делится впечатлениями Антон Зайцев.

Еще одним совершенно диким ритуалом является избиение женщин розгами. Такой обряд проводится во время праздников, и о нем просят сами женщины. Бить нужно сильно - до крови - ведь чем больше на теле женщины шрамов, тем она считается привлекательнее.

Эфиопское племя Хамер (фото: пресс-служба)

Племя Мурси

В дорогом туристическом туре есть возможность посетить самое агрессивное и воинственное племя Эфиопии. Численность - 7500 человек. Особенности народа в том, что они вставляют в губы блюдца и пьют теплую коровью кровь. А чтобы попасть в деревню Мурси, нужно попросить разрешения у вождя.

"Зайдя в поселение Мурси я почувствовал себя, словно перенесся на две-три тысячи лет назад. Они не знают, сколько им лет, не умеют читать и писать, никогда не чистили зубы зубной пастой и никогда не сидели на унитазе. От жителей племени очень пахнет, и они ходят, облепленные мухами. У женщин можно увидеть большую дыру в нижней губе, ведь, по традиции, они носят там маленькую тарелочку, как украшение. Чем больше у девушки тарелка, тем красивее она считается. Мужчины племени имеют традицию добывать и употреблять напиток силы - теплую кровь коров. Это зрелище не для слабонервных", - рассказал Зайцев.

Эфиопское племя Мурси (фото: пресс-служба)

Ранее ведущие шоу побывали также в африканской стране, которая шокировала их жуткими условиями. Люди там настолько бедны, что готовы продавать свое тело за рыбу.

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