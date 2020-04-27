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Психологи рассказали, как распознать депрессию у мужчин и как побороть это состояние

Lite » Стиль жизни 27.04.2020 - 15:44
Психологи рассказали, как распознать депрессию у мужчин и как побороть это состояние
Фото: unsplash.com/@ilienerwise

Мужчины чаще скрывают подавленное состояние

Тревожность перешла в депрессию. Украинцы уже привыкли к карантину и больше не паникуют, но начали грустить. Такие данные последних социологических исследований. Кстати, именно мужчины сейчас больше подвержены депрессии, чем женщины. Хотя обычно все наоборот. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» эксперты объяснили, в чем кроется причина таких изменений, рассказали, как распознать депрессию у своего мужа и чем помочь ему.

Жизнь на карантине – это часто «день сурка». Многие украинцы не работают или работают дистанционно. Дни одинаковые, настроение на нуле, а общее состояние вялое. И если в начале была паника – то сейчас она превратилась в депрессию. Особенно у мужчин. Между тем женщины лучше адаптировались к изоляции. Такие данные последних социологических исследований.

«Мужчины всегда бегали, всегда зарабатывали или мамонта валили, или за девушками бегали. И поэтому резкое изменение жизненного уклада – алгоритма для мужчины – это достаточно сильное напряжение, то есть – стресс», – объясняет психолог Орест Шупенюк в программе «Ранок з Україною».

Обычно все наоборот. По данным Всемирной организации здравоохранения, женщины вдвое чаще страдают депрессией. Во-первых, из-за гормонов, а во-вторых, из-за «самонакручивания» – частые размышления, которые доходят до негативных мыслей. Поэтому к стрессу женщины оказались более подготовлены.

«Когда наступает стрессовая ситуация – конфликт или кризис – женщина способна быстрее взять себя в руки», – отметила психолог Елена Рыхальская.

И если паника – это реакция организма на стресс в течение нескольких часов, то депрессия поглощает на несколько недель. Человек чувствует себя подавленным и теряет интерес буквально ко всему. В ходе социологического исследования немало мужчин признались, что плохо спят – что тоже является результатом депрессии. Психологи говорят – одной из причин депрессии является то, что женщины привыкли делиться переживаниями, тогда как мужчины принимают депрессию за слабость, игнорируют такое состояние и избегают помощи. Кроме нарушения сна, еще несколько факторов могут указать вам на депрессию.

«Секс, аппетит и сон – это первые три вещи, которые диагностируются у человека, имеющего невротические расстройства. Первое, что нужно сделать без квалифицированной помощи – надо найти другие вещи переключения своего внимания. Когда люди попадают за решетку – они не могут ничего делать, но могут качаться и читать книги», – советует психолог Орест Шупенюк.

Специалисты уверяют – женщины в это время могут помочь только моральной поддержкой.

«Если женщина увидит, что мужчина начинает беспокоиться, то ей ни в коем случае не нужно поддерживать его тревогу, в любом случае нельзя сравнивать их жизненную ситуацию с другими. Ей просто нужно дать понять мужчине, что она в него верит и он все сможет. И он правда сможет», – советует Елена Рыхальская в эфире канала «Украина».

Итак, чтобы не допустить депрессии, учитесь думать позитивно. Найдите новое занятие или хобби, чтобы отвлечься. Если же чувство усталости, апатия или тревога не покидают вас более двух недель, обратитесь к профильному специалисту. И помните, что изоляция и карантин обязательно когда-то закончатся.

Напомним, ранее эксперты рассказали, чем опасны антисептики для человеческого организма.

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