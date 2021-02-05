Уже прооперировали! Сергей Бабкин раскрыл результаты лечения редкой болезни

Известный украинский артист Сергей Бабкин, который улетел в Австрию для операции из-за редкого заболевания глаз, сообщил важные подробности о своем лечении. Певец рассказал, что хирургическая операция прошла превосходно - причем даже лучше, чем ожидал сам врач.

Об этом Бабкин 5 февраля написал в своем Instagram, показал фото и видео из клиники в Вене.

Музыкант также поделился некоторыми подробностями о проведении этой сложной операции.

"Сегодня мне оперировали самый сложный глаз. 18-19 февраля нужно вернуться "за вторым глазом", - пишет Бабкин.

Он также отметил, что его доктор в Вене является разработчиком лекарственного вещества, которое запускают в вену, чтобы лазер определил поврежденные места.

Сергей Бабкин (фото: instagram.com/babkin_official)

"Теперь этим веществом работают врачи во всем мире", - пишет Бабкин и добавляет, что такого оборудования, однако, в Украине нет.

"И операцию такую провести в Украине невозможно! Что делать людям, у которых нет возможности поехать на лечение? Слепнуть?" - задает певец риторический вопрос.

Сергей Бабкин показал, как в клинике Вены проводили операцию на глазе (фото: instagram.com/babkin_official)

Бабкин очень хочет, чтобы его болезнь послужила толчком в решении этого вопроса в Украине на государственном уровне.

"Я благодарю всех вас за миллионную поддержку! Прошу вас, будьте здоровенькие!" - обратился артист к поклонникам со словами благодарности.

Видео: Сергей Бабкин рассказал об операции в Вене

Ранее сообщалось, что Сергей Бабкин и его супруга заразились коронавирусом. Музыкант рассказал, что они получили результаты теста на COVID-19, и они положительные.