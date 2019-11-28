Привет из будущего: новый IQOS 3 DUO и первый в мире бездымный остров

IQOS 3 DUO

Будущее, свободное от табачного дыма – такую амбициозную цель поставила перед собой компания Philip Morris International.

Понимая, что просто так курильщики от своей привычки вряд ли откажутся, PMI разработала технологичную и значительно менее вредную альтернативу сигаретам – гаджет для нагревания табака IQOS. И если еще несколько лет назад в успех «бездымной революции» мало кто верил, то сегодня очевидно: мир без сигарет и сигаретного дыма – совсем недалекое будущее. За три года с момента появления гаджета на рынке более 12 миллионов курильщиков (из них 500 тисяч в Украине) отказались от сигарет и перешли на IQOS. А новая модель IQOS 3 DUO стала одним из самых ожидаемых гаджетов года.

IQOS (айкос) – это электронное устройство для нагревания табака, технологичная альтернатива традиционному курению. В отличии от сигарет, где табак и бумага горят при температуре около 800 °C, IQOS нагревает табак всего до 300-350 °C. Этого достаточно, чтобы получить привычный вкус и аромат табака, но недостаточно, чтобы стик с табаком загорелся. Благодаря технологии нагревания вместо горения при использовании IQOS выделяется на 95% меньше вредных веществ, чем при курении сигарет. Более того, нет дыма и пепла, а на руках и волосах не остается неприятный запах.

Что нужно знать о новом IQOS 3 DUO

У IQOS 3 DUO такой же дизайн и конструкция, что и у предыдущей модели IQOS 3. Зато в нем существенно прокачали функционал, сделав гаджет еще удобнее для пользователей. Рассказываем, какие апгрейды и новые фишки появились у IQOS 3 DUO.

1. Два использования подряд без паузы на подзарядку

Два использования подряд – это то, о чем давно просили пользователи. Знаете, ведь, как бывает на перекуре. Иногда хочется две сигаретки подряд, а с IQOS так не получалось. Между стиками нужно было подождать три с половиной минуты, чтобы держатель восстановил заряд. В новом гаджете разработчики учли этот запрос. В IQOS 3 DUO можно использовать 2 стика подряд, не подзаряжая держатель между сеансами, как это было в предыдущих моделях. Можно использовать один стик, а потом, если хочется, сразу же взять второй.

На корпусе и держателе DUO теперь два световых индикатора. Они показывают, на сколько стиков заряжен держатель. Если светятся два индикатора – можно использовать 2 стика подряд. Если один – значит, остался один сеанс. Когда погаснут оба индикатора, нужно будет отправить держатель на подзарядку.

2. Более мощная батарея и smart-зарядка

Батарею в новом гаджете тоже прокачали – после 2 стиков IQOS 3 DUO заряжается быстрее, чем все предыдущие модели. На то, чтобы подзарядить держатель на 1 сеанс, понадобится 1:50 мин (это вдвое быстрее, чем у IQOS 3). Чтобы восстановить заряд на 2 использования подряд – еще около 3-х минут.

Кроме того, в IQOS 3 DUO появилась система умной зарядки, с которой гаджет может заряжаться в прямом смысле слова за считанные секунды. Как это работает? Сеанс IQOS рассчитан на 6 минут или 14 затяжек. Но пользователи редко тратят на сеанс все 6 минут (обычно это быстрее – 3-4 минуты), и в держателе еще остается заряд. IQOS 3 DUO сохраняет этот нерастраченный заряд и использует его на супербыструю подзарядку. Так что после 2-х стиков подряд IQOS 3 DUO может быть готов к 3-му буквально за 10-15 секунд.

3. Встроенный NFC-чип и «армированный» корпус

Еще несколько приятных апгрейдов в «начинке» нового DUO. В боковую панель гаджета встроили NFC-чип для быстрого коннекта со смартфоном. Очень удобно, чтобы зарегистрировать устройство в личном кабинете и получить электронную гарантию. А корпус IQOS 3 DUO оснастили дополнительной системой защиты Protect Plus, которая предотвращает механические повреждения. Так что можно не бояться случайно уронить гаджет или сесть на него – ничего с ним не случится.

4. Новый цвет корпуса – медный

Мы уже упоминали о том, что дизайн в новом гаджете не меняли – отличить IQOS 3 DUO от предыдущей модели IQOS 3 можно разве что по двум световым индикаторам. И по новому оригинальному цвету корпуса – DUO выпустили также в медном цвете. Кстати, медный айкос – это лимитированная коллекция, которая будет в продаже всего полгода. А потом производитель обещает представить еще один новый цвет.

Кому подойдет новый IQOS 3 DUO

Гаджет будет отличным выбором для активных пользователей системы нагревания табака, которым иногда бывает мало одного стика и не хочется ждать подзарядку. Те, кто использует один айкос на двоих, тоже заценят новинку. Удобно, что в IQOS 3 DUO можно использовать 2 стика подряд – а значит, никому не придется ждать, пока держатель зарядится снова. Да и просто это новая и самая совершенная электроника.

Получив целый ряд достойных внимания апгрейдов, новый IQOS 3 DUO не изменился в главном – в технологии. Гаджет все так же нагревает, а не сжигает табак и является лучшей альтернативой традиционному курению. С IQOS нет дыма, пепла, неприятного запаха и вреда для окружающих, поэтому его можно использовать в помещении и даже в заведениях. Все больше ресторанов, баров и отелей становятся IQOS-friendly – в Украине таких заведений уже более 600. А недавно появился даже целый остров, где полностью запрещено курение, но можно использовать IQOS.

Пляж Стено, Астипалея

Астипалея, Греция – первый в мире бездымный остров с сертификацией Smoke-Free Culture. Власти острова стремятся создать место, полностью свободное от сигаретного дыма и пепла, и вдохновляют туристов и жителей острова отказываться от курения. Тех, кто намерен продолжать потреблять табак и никотин, информируют о лучших альтернативах сигаретам – бездымных продуктах, таких, как IQOS. Курение сигарет на острове официально запрещено.

Где купить новый IQOS 3 DUO

Гаджет можно купить на официальном сайте iqos.ua и в сети брендовых магазинов IQOS Space.