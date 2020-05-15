Притула сказал, пойдет ли в мэры Киева: уже одного клоуна выбрали

Сергей Притула рассказал о том, будет ли претендовать на должность мэра Киева. Несколько опросов киевлян относительно того, кого бы они поддержали на выборах 25 октября 2020 года показали, что за телеведущего готовы голосовать.

Теперь многих интересует, будет ли шоумен и волонтер выдвигать свою кандидатуру. У телеведущего в интервью радио "Аристократы" спросили, как он себя видит в будущем. Ведь в последние годы он активно выражает свою гражданскую позицию и даже баллотировался в Верховную Раду от партии "Голос".

"Я в прошлом году пытался попасть в законодательный орган и видел там определенные направления, где я мог бы быть полезен как народный депутат, все таки эта должность давала бы возможность немного активнее лоббировать те или иные вопросы. Но украинский избиратель имеет свои предпочтения. Люди очень хотели избрать в Верховную Раду джентльменов, которые заказывают проституток на рабочем месте... Получить депутатов, которые рекомендуют им продавать собаку, чтобы заплатить за газ. Люди хотели, люди имеют. Кто я такой, чтобы запрещать украинскому обществу их право на осмысленный выбор", - иронизирует Притула.

Шоумен добавил, что следующие такие шаги потребуют глубокого осмысления, нужно ли это ему в принципе. Сергей Притула рассказал, что он думает по поводу того, что многие киевляне хотят его видеть на посту мэра Киева (второе место по опросам).

"Я не готов дать вам окончательный ответ, попрусь я в мэрские дали, или не попрусь. Потому что это зависит от очень большого количества разнообразных факторов, начиная от корреляции с Владимиром Александровичем Зеленским, заканчивая наличием команды... Фразы, уже одного клоуна выбрали - это одно из того, с чем я буду сталкиваться каждый день, если я вдруг попхаюсь", - говорит Сергей Притула.

Ранее мы писали, что у Зеленского рассказали о своих кандидатах в мэры Киева, которые могут составить конкуренцию на выборах Виталию Кличко.