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Принц Гарри оставил беременную Меган Маркл из-за смерти дедушки

Автор: Светлана Мащенко

Принц Гарри прилетел из США в Великобританию, оставив беременную супругу Меган Маркл в Америке. Он будет поддерживать свою семью в дни траура по принцу Филиппу и останется на его похороны, что состоятся 17 апреля.

Об этом сообщает The Sun.

Чтобы присутствовать на похоронах дедушки, герцога Эдинбургского, Гарри воспользовался частным самолетом, который вылетел из Лос-Анджелеса и прибыл в аэропорт Хитроу в 13:15 11 апреля (по Киеву - это 15:15).

Сообщается, что Гарри остановился в коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца.

При этом ему могут разрешить воспользоваться дипломатическим освобождением, чтобы не придерживаться обычных карантинных правил, введенных из-за COVID-19.

Отметим, что церемония похорон состоится в соответствии с желаниями покойного герцога Эдинбургского и будет скромной по "военным правилам".

Из-за карантина она не будет многолюдной. На похоронах будут присутствовать около тридцати самых близких членов королевской семьи, включая Гарри.

Напомним, что принц Филипп умер 9 апреля в Виндзорском замке. Супруг Елизаветы II не дожил до сотого юбилея всего два месяца. Его похоронят 17 апреля.

А вот Меган Маркл не сможет прибыть на его похорон, так как беременна вторым ребенком и должна родить уже через пару месяцев.

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