Принц Гарри оставил беременную Меган Маркл из-за смерти дедушки

Чтобы присутствовать на похоронах дедушки, герцога Эдинбургского, Гарри воспользовался частным самолетом, который вылетел из Лос-Анджелеса и прибыл в аэропорт Хитроу в 13:15 11 апреля (по Киеву - это 15:15).

Сообщается, что Гарри остановился в коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца.

При этом ему могут разрешить воспользоваться дипломатическим освобождением, чтобы не придерживаться обычных карантинных правил, введенных из-за COVID-19.

Отметим, что церемония похорон состоится в соответствии с желаниями покойного герцога Эдинбургского и будет скромной по "военным правилам".

Из-за карантина она не будет многолюдной. На похоронах будут присутствовать около тридцати самых близких членов королевской семьи, включая Гарри.