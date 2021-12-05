Праздник 5 декабря: что строго запрещено делать, важные традиции и все дни ангела
5 декабря 2021 года по православному календарю почитается память мученика Прокопия Кесарийского, чтеца и целителя, пострадавшего за веру. В народе праздник называют Прокопьев день, Прокопий, Филимон, Вехостав, и он имеет особенные традиции.
Что можно и нельзя делать в этот день, важные обычаи, приметы, у кого день ангела - читайте ниже в материале Lite.
Что важно сделать на Прокопия, важные традиции
Наши предки считали, что сегодня в лесу можно собрать особенно целебную траву ефилию (разрыв-траву). Из нее готовили целебные отвары, которые помогали при болях в спине, и даже могли помочь подрасти тому, кто не высок.
В этот день можно заниматься хозяйственными делами, они будут хорошо удаваться.
Также этот день хорош для обучения чему-то новому. Если вы давно хотите выучить иностранный язык, сегодня самое время начать.
Займитесь саморазвитием и начните делать что-то новое. Если вы давно хотели выучить иностранный язык, то сегодня будет удачный день для начала обучения.
Стоит отзываться на помощь тем, кто в этом нуждается. Также следует прислушиваться к мнению авторитетных людей в вопросах, которые требуют решения.
Важные приметы на 5 декабря
- Если в Прокопьев день тепло, то зима будет долгой и снежной.
- Если вороны летают над деревьями большими стаями - быть скоро снегу, а если садятся на землю, оттепели.
- Если молчат комнатные птицы - будет метелица.
- Облака сбились в одну кучу - жди ненастья.
Что нельзя делать в этот день
Заводить новые отношения, делать признания, предложения - счастливым такой союз не будет.
Выяснять отношения, ссорится, ругаться - компромисса достичь вряд ли удастся, а ссора может затянуться.
Переедать и употреблять алкоголь - могут усугубиться хронические проблемы со здоровьем.
Давать в долг не только деньги, но и продукты, вещи - можно лишиться благополучия и удачи.
Отправляться в дальнюю дорогу - она будет сложной.
Отказывать нуждающимся в помощи, иначе будете голодны целый год.
Именины сегодня отмечают люди с такими именами:
Архип, Алексей, Афанасий, Борис, Валерий, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Михаил, Петр, Павел, Федор.
Обязательно поздравьте близких и знакомых, которых так зовут!
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