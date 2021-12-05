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Праздник 5 декабря: что строго запрещено делать, важные традиции и все дни ангела

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Воскресенье 05 декабря 2021 05:30
Праздник 5 декабря: что строго запрещено делать, важные традиции и все дни ангела Фото: Какой праздник 5 декабря 2021 (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

5 декабря 2021 года по православному календарю почитается память мученика Прокопия Кесарийского, чтеца и целителя, пострадавшего за веру. В народе праздник называют Прокопьев день, Прокопий, Филимон, Вехостав, и он имеет особенные традиции.

Что можно и нельзя делать в этот день, важные обычаи, приметы, у кого день ангела - читайте ниже в материале Lite.

Что важно сделать на Прокопия, важные традиции

Наши предки считали, что сегодня в лесу можно собрать особенно целебную траву ефилию (разрыв-траву). Из нее готовили целебные отвары, которые помогали при болях в спине, и даже могли помочь подрасти тому, кто не высок.

В этот день можно заниматься хозяйственными делами, они будут хорошо удаваться.

Также этот день хорош для обучения чему-то новому. Если вы давно хотите выучить иностранный язык, сегодня самое время начать.

Займитесь саморазвитием и начните делать что-то новое. Если вы давно хотели выучить иностранный язык, то сегодня будет удачный день для начала обучения.

Стоит отзываться на помощь тем, кто в этом нуждается. Также следует прислушиваться к мнению авторитетных людей в вопросах, которые требуют решения.

Важные приметы на 5 декабря

  • Если в Прокопьев день тепло, то зима будет долгой и снежной.
  • Если вороны летают над деревьями большими стаями - быть скоро снегу, а если садятся на землю, оттепели.
  • Если молчат комнатные птицы - будет метелица.
  • Облака сбились в одну кучу - жди ненастья.

Что нельзя делать в этот день

Заводить новые отношения, делать признания, предложения - счастливым такой союз не будет.

Выяснять отношения, ссорится, ругаться - компромисса достичь вряд ли удастся, а ссора может затянуться.

Переедать и употреблять алкоголь - могут усугубиться хронические проблемы со здоровьем.

Давать в долг не только деньги, но и продукты, вещи - можно лишиться благополучия и удачи.

Отправляться в дальнюю дорогу - она будет сложной.

Отказывать нуждающимся в помощи, иначе будете голодны целый год.

Именины сегодня отмечают люди с такими именами:

Архип, Алексей, Афанасий, Борис, Валерий, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Михаил, Петр, Павел, Федор.

Обязательно поздравьте близких и знакомых, которых так зовут!

Ранее мы писали, сколько выходных и праздников нас ждет в декабре 2021, и придется ли отрабаотывать.

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