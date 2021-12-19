Последнее полнолуние 2021 перевернет жизнь этих знаков Зодиака с ног на голову

Овен

Астрологи говорят, что Овны будут наслаждаться жизнью не спеша. Вы будете браться за любое дело и у вас все будет получаться.

Посвятите этот день себе, родным, друзьям, устройте дружеские посиделки, сходите в театр, выберитесь в кафе. Вы сумеете оценить прекрасное во всех его проявлениях и насладиться жизнью.

Близнецы

Вам звезды гороскопа сулят, что ваши финансовые дела пойдут в гору. Не исключено, что вы получите интересное предложение, либо кто-то из знакомых отдаст вам долг. Также вам в голову может прийти отличная идея, как разбогатеть.

Внимательно отнеситесь к предложениям и разным финансовым идеям, которые могут показаться странными на первый взгляд.

Дева

Вас ждет непредсказуемый период, в котором добиться своего вам удастся нестандартными методами. Если в какой-то из сфер своей жизни вы запланировали смелый шаг или эксперимент, вы вполне можете это попробовать.

Даже не слишком надежные проекты, требующие доли авантюризма, могут неожиданно "выстрелить".

Скорпион

Вам звезды гороскопа обещают время неожиданностей и открытий. Не исключено, что вам придется поменять мнение в каком-то вопросе, либо же кто-то из окружающих сможет вас удивить.

Кроме того вы можете решиться на что-то экстраординарное - такое, чего от вас никто не ожидал.