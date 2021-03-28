Похолодание, снег и даже заморозки: в Украине снова испортится погода
Погода в Украине скоро снова испортится с приходом похолодания. Местами будут ночные заморозки, а в первые дни апреля даже мокрый снег. Следующая неделя обещает быть дождливой, особенно в западных областях.
Прогнозом погоды на конец марта - начало апреля поделились синоптики ресурса Gismeteo.
Так, в ближайшие дни украинцев ждут настоящие температурные качели. Уже в воскресенье, 28 марта температура снизится, а на Западе и Севере ожидаются дожди.
Мокрая погода будет в западных областях, в части северных и в начале недели. С понедельника по среду нас ждет умеренное тепло от +8 до +11, а ночью возможны даже заморозки до -2 градусов.
С 31 марта по 2 апреля ожидается очередная волна потепления до +15 градусов, но затем снова похолодает до +6 днем и около нуля ночью. В конце следующей недели вероятен даже мокрый снег в северных областях.
Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова, Чернигова и Одессы.
Скриншот: Прогноз погоды в Украине на 10 дней (gismeteo.ua)
Отметим, что некоторые синоптики дают не очень утешительный прогноз на апрель в целом. Месяц может быть дождливым, а тепло - умеренным.