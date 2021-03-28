Похолодание, снег и даже заморозки: в Украине снова испортится погода

Погода в Украине скоро снова испортится с приходом похолодания. Местами будут ночные заморозки, а в первые дни апреля даже мокрый снег. Следующая неделя обещает быть дождливой, особенно в западных областях.

Так, в ближайшие дни украинцев ждут настоящие температурные качели. Уже в воскресенье, 28 марта температура снизится, а на Западе и Севере ожидаются дожди.

Мокрая погода будет в западных областях, в части северных и в начале недели. С понедельника по среду нас ждет умеренное тепло от +8 до +11, а ночью возможны даже заморозки до -2 градусов.

С 31 марта по 2 апреля ожидается очередная волна потепления до +15 градусов, но затем снова похолодает до +6 днем и около нуля ночью. В конце следующей недели вероятен даже мокрый снег в северных областях.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова, Чернигова и Одессы.

Скриншот: Прогноз погоды в Украине на 10 дней (gismeteo.ua)