Погода "подарит" украинкам на 8 марта больше снега и дождей: синоптики обновили прогноз

Отметим, перед этим синоптики сообщали, что осадки охватят только Восток и Центр Украины, а на остальной части будет вполне ясно.

По уточненным данным, в праздничный день 8 марта, который также является выходным, для прогулок в парках погода создаст комфортные условия только в южных регионах - Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму, а также в Запорожской области, где осадки не ожидаются.

В Кировоградской области будет довольно пасмурно, без существенных осадков.

На остальной части Украины прогнозируются несильные дожди, а также мокрый снег.

В понедельник, 8 марта, столбики термометров на Севере будут варьироваться в дневное время в пределах -1... +2 градуса, а ночью ожидается около -3... -1 градус.

В центральных регионах температура воздуха покажет днем около +1... +3 градуса, ночью от -3 градусов до нуля.

На Западе Украины в дневное время ожидается около +1... +4 градусов, а в ночное время термометры покажут от -2 градусов до нуля. Теплее будет на Закарпатье, где днем воздух прогреется до +6 градусов.

В южных областях и на полуострове температура воздуха прогнозируется от +4 до +8 градусов в дневное время, а ночью - около -2... 0 градусов.

На Востоке Украины термометры днем покажут от +1 до +4 градусов, ночью будет от -2 градусов до нуля. Теплее будет в Днепропетровской и Запорожской области, где ожидается днем до +5... +7 градусов.

В Киеве 8 марта столбики термометров будут варьироваться в пределах +1... +3 градуса днем, а ночью -2... 0 градусов.

Погода в Украине 8 марта - карта (фото: meteo.gov.ua)