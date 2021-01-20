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Не по-настоящему: ведущий "разоблачил" Ксению Мишину и Александра Эллерта

Среда 20 января 2021 15:35
Не по-настоящему: ведущий "разоблачил" Ксению Мишину и Александра Эллерта
"Холостячка" Ксения Мишина с ее избранником Александром Эллертом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина решила расставить все точки над "і" в вопросе отношений с Александром Эллертом. Молодой человек стал победителем шоу и избранником красавицы-актрисы, но многие подозревают, что их отношения - на самом деле контракт.

Ведь в соцсетях пары стало больше поклонников, и они начали зарабатывать на рекламе благодаря "хайпу" вокруг своей пары. Ксения Мишина решила поинтересоваться у подписчиков в Instagram, что они думают по этому поводу.

"А вы как думаете? Любовь? Контракт?" - задает Мишина вопрос подписчикам.

К девушке присоединился ведущий Слава Демин (Слава Плюс), который заявил, что знает, как делаются такие шоу.

"Я спорю, что все отношения у вас по-настоящему... Я знаю, как делается телевизинное шоу. Я думаю, что это все не по-настоящему", - выдал провокационное мнение Слава Демин.

Напомним, что победителем шоу "Холостячка" стал Александр Эллерт. Юмориста и ведущего Ксения Мишина выбрала в финале проекта в декабре 2020-го. Позже выяснилось, что почти сразу после финала шоу Эллерт и Мишина начали жить вместе, но им приходилось несколько месяцев скрываться. Ведь шоу снималось летом, а показывать его начали только в октябре.

К паре приковано огромное внимание, и астролог рассказала про перспективы Ксении и Александра построить крепкую семью.

Ранее мы писали также, что Александр Эллерт метко подшутил над своей возлюбленной.

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Новости Украины Стиль жизни Ксения МишинаХолостячка

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