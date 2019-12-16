Pianoboy признался, что бросил курить из-за тяжелой болезни

Pianoboy (фото: ТК "Украина")

При этом Pianoboy признался, что его сын курит

Популярный украинский артист Pianoboy, который ранее рассказал, как сделать женщину счастливой, за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, рассказал, что заставило его в один день избавиться от вредной привычки.

Долгое время Pianoboy не мог отказаться от курения, ведь имел уже достаточно солидный "стаж". К вредной привычке он пристрастился в юном возрасте, а отказался только тогда, когда тяжело заболел.

"Я курил много лет, а начал из-за девушки, конечно. Но сейчас я уже понимаю, что начал курить по глупости. А потом это уже действительно стало привычкой: фотосессии, запись альбома, выступления... курение помогало "переключиться". А бросил курить я прямо посреди концертного тура в 2016 году. У меня тогда началась пневмония, очень все болело – и горло, и в груди. Надо было еще дать несколько концертов до того, как я смогу лечь в больницу. И тогда я естественным путем бросил курить. Сейчас, чтобы "переключиться", помогают другие вещи – например, я могу побегать или планку сделать, и это гораздо полезнее", – рассказал Pianoboy Дмитрий Шуров журналистам канала "Украина".

Кроме того, Pianoboy, который вместе с Alina Pash на новогоднем шоу канала "Украина" исполнит хит 2019 года – "Перша леді", признался, что его сын пока не решился избавиться от вредной привычки.

"Он курит, мы ему много говорили, что это глупость и бред, и сейчас есть столько способов найти полезные привычки! Но мы не "прессуем" сына, я со временем понял, что ты не можешь жить на чужом опыте. Человек только из собственного опыта может понять, что хорошо, а что – плохо. Конечно, мы доведем сына к взрослой жизни, а дальше уже пусть сам решает", – отметил артист за кулисами грандиозного шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00.

Pianoboy и Алина Паш (фото: ТК "Украина")

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.