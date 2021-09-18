Откроется мост от прошлого к будущему: кому из знаков Зодиака повезет 17 и 18 сентября

Гороскоп на сентябрь 2021 говорит о том, что первый осенний месяц принесет спокойствие и планомерное решение многих сложных задач. В отношениях с родными придет гармония и взаимопонимание.
Астрологи рассказали, что ждет всех в ближайшие выходные, 17 и 18 сентября, и назвали главных счастливчиков по знаку Зодиака. Об этом информирует ТСН.
В субботу многие представители зодиакального созвездия встретятся со своим прошлым. Могут произойти или повториться ситуации, которые будут связаны с людьми из прошлого.
Важно понять, что такие ситуации происходят не просто так, нужно сделать выводы, провести работу над ошибками. Что-то придется продолжить с того момента, когда пришлось поставить на паузу, а что-то – проработать и закрыть. Не откладывайте эти вопросы на потом – необходимо очистить пространство и энергетику.
В воскресенье можно будет приступить к воплощению крупных перспективных проектов. Этот день прекрасно подходит для перехода от размышлений и анализа прошлого к активным действиям на благо своего будущего.
Близнецы
Проведите обязательно время со своими близкими, которые давно жалуются на то, что им уделяют мало внимания. Можно выехать на пикник, если погода позволяет или собраться дома и устроить теплый семейный вечер. Алкоголем сильно злоупотреблять не стоит, можно побаловаться грогом или глинтвейном. Разговоры будут очень душевными и подарят тепло.
Рак
Вам на выходных представится уникальный шанс в профессиональной сфере. Вам неожиданно могут предложить должность – более высокую и завидную. Но учтите, что само назначение – это еще не все, вам придется приложить максимум усилий, чтобы доказать, вас выбрали не случайно, вы достойны нового рабочего места и солидной зарплаты.
Весы
Астрологи настойчиво рекомендуют заняться решением важных финансовых вопросов. Подписание договоров, открытие банковских счетов и депозитов перенесите на начало рабочей недели. Запланируйте и подготовьте эти мероприятия именно на выходных. Купите лотерейный билет – есть очень большая вероятность крупного выигрыша.
Напомним, ранее мы писали о том, на какие знаки Зодиака свалится богатство в октябре.