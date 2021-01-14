Одевайтесь теплее: в Украину идут жуткие арктические морозы

Погода в Украине в ближайшие сутки будет холодная, местами возможны снег, гололедица. Температура воздуха начнет быстро опускаться и местами достигнет до -23 градусов.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, в Украину заходит масса арктического происхождения, которая несет с собой сильные морозы.

"Уже в ближайшую ночь температура воздуха снизиться до -5 -12 градусов, холоднее всего в северной части, на востоке -3 -7 градусов, в южной части 1-4 градуса мороза. Завтра днем будет также холодно, морозно. Столбики термометров будут колебаться в пределах -4 -11 градусов, на юге задержатся выше градусы, 0 -3", - предупредила синоптик.

Карта погоды

Она добавила, что на дорогах страны будет гололедица, снег будет идти периодически, неравномерно, небольшой и местами умеренный. В конце недели морозы усилятся.

"Далее, в конце недели, похолодание усилится до ночных -15 -23 градусов, днем ожидается -10 -15 градусов", - спрогнозировала Диденко.

В Киеве она пообещала холодную и морозную погоду и призвала одеваться теплее.

"В Киеве пятница будет холодной – одевайтесь очень тепло. Ожидается 10-12 градусов мороза. На выходных и в начале следующей недели, на Святой вечер, на Крещение, морозы в столице окрепнут до ночных -15 -20 градусов. Ослабление морозов ожидается с 21 января", - написала синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату похолодания до -21 градуса.

А также рассказывали о том, что стал известен прогноз погоды в Украине на Крещение.