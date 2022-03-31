Новый секс-символ ВСУ: что известно о фитнес-тренере Жене, от глаз которого млеют девушки

Сейчас Евгений служит в рядах ВСУ, защищая родную землю от оккупанта. Офицер полиции Украины, родом из Черниговской области, он с первого дня вторжения РФ, отправился защищать нашу страну от оккупантов.

Судя по его фото и видео, парень готов к женитьбе, однако его сердце свободно и открыто к любви.

Евгений Иващенко увлекается спортом, любит животных. Его фото и ролики в социальных сетях набирают десятки тысяч лайков и комментариев.

Смотрите ниже на украинского военного, от глаз которого можно сойти с ума.

Фото и видео: Евгений Иващенко (instagram.com/yevhenii.ivashchenko)