Новый секс-символ ВСУ: что известно о фитнес-тренере Жене, от глаз которого млеют девушки

Евгений Иващенко, украинский полицейский, фитнес-тренер, от которого млеют девушки, без сомнения может претендовать на звание секс-символа ВСУ.
Что известно о красавце - читайте ниже в нашем материале Lite.
Сейчас Евгений служит в рядах ВСУ, защищая родную землю от оккупанта. Офицер полиции Украины, родом из Черниговской области, он с первого дня вторжения РФ, отправился защищать нашу страну от оккупантов.
Судя по его фото и видео, парень готов к женитьбе, однако его сердце свободно и открыто к любви.
Евгений Иващенко увлекается спортом, любит животных. Его фото и ролики в социальных сетях набирают десятки тысяч лайков и комментариев.
Смотрите ниже на украинского военного, от глаз которого можно сойти с ума.
Фото и видео: Евгений Иващенко (instagram.com/yevhenii.ivashchenko)
@yevhenii.ivashchenko
Нас не сломает войнаоригинальный звук-Светлана Леськова
@yevhenii.ivashchenko
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Ранее мы писали, что Минобороны показало лица воинов, которые защищают украинцев от врага.
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