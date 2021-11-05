Новолуние в ноябре 2021 принесет большие перемены этим знакам Зодиака: проверьте список!

Овен

Астрологи уверены, что Овен сможет обратить на себя внимание кого угодно. Это будет касаться как деловой, так и личной сферы.

Вы почувствуете прилив энергии и сил, из-за чего ваше поведение со стороны может казаться вызывающим. Это может спровоцировать конфликт, но с другой стороны - будет привлекать внимание потенциальных партнеров.

Эксперты рекомендуют вам потратить силы на любовь, а не на ссоры.

Рак

Вы будете излучать энергичность и жизнелюбие, что поможет расцветить вашу жизнь яркими красками. Раки смогут поднять настроение не только себе, но и всему своему окружению.

Ваш девиз на ближайшее время: быт и рутина для тех, кому скучно жить!

Астрологи считают, что такой настрой поможет Раку не упустить возможность выставить себя в выгодном свете перед нужными людьми.

Дева

Девы почувствуют себя в приятном тонусе, что не позволит вам расслабиться и скучать. Это поможет вам вырваться из ежедневной рутины, получить своего рода встряску.

Используйте позитивное время для того, чтобы увидеть или познать что-нибудь новое и интересное.

Астрологи уверены, что положение планет поможет Девам увидеть привычные вещи под новым углом.

Стрелец

Период будет способствовать шквалу творческих и нестандартных идей, которые посетят голову Стрельца. Вам буквально придется держать наготове блокнот и карандаш, ведь когда-нибудь эти идеи обязательно вам пригодятся.

Астрологи считают, что в любых делах и планах Стрельца, в которых присутствуют хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, будет сопровождать успех.

Главное - не ставьте на пути своей фантазии искусственно надуманных преград.