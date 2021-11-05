Новолуние в ноябре 2021 принесет большие перемены этим знакам Зодиака: проверьте список!
Гороскоп на ноябрьское новолуние, происходящее в ночь с 4 на 5 ноября 2021, расскажет, кому из знаков Зодиака этот период подарит шанс на важные перемены в жизни. Это может касаться личной сферы, карьеры, разрешения навалившихся проблем, решения острых вопросов.
Кто эти избранные знаки, пишет 1001goroskop.
Овен
Астрологи уверены, что Овен сможет обратить на себя внимание кого угодно. Это будет касаться как деловой, так и личной сферы.
Вы почувствуете прилив энергии и сил, из-за чего ваше поведение со стороны может казаться вызывающим. Это может спровоцировать конфликт, но с другой стороны - будет привлекать внимание потенциальных партнеров.
Эксперты рекомендуют вам потратить силы на любовь, а не на ссоры.
Рак
Вы будете излучать энергичность и жизнелюбие, что поможет расцветить вашу жизнь яркими красками. Раки смогут поднять настроение не только себе, но и всему своему окружению.
Ваш девиз на ближайшее время: быт и рутина для тех, кому скучно жить!
Астрологи считают, что такой настрой поможет Раку не упустить возможность выставить себя в выгодном свете перед нужными людьми.
Дева
Девы почувствуют себя в приятном тонусе, что не позволит вам расслабиться и скучать. Это поможет вам вырваться из ежедневной рутины, получить своего рода встряску.
Используйте позитивное время для того, чтобы увидеть или познать что-нибудь новое и интересное.
Астрологи уверены, что положение планет поможет Девам увидеть привычные вещи под новым углом.
Стрелец
Период будет способствовать шквалу творческих и нестандартных идей, которые посетят голову Стрельца. Вам буквально придется держать наготове блокнот и карандаш, ведь когда-нибудь эти идеи обязательно вам пригодятся.
Астрологи считают, что в любых делах и планах Стрельца, в которых присутствуют хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, будет сопровождать успех.
Главное - не ставьте на пути своей фантазии искусственно надуманных преград.
Ранее астролог также рассказала, что можно и нельзя делать во время ноябрьского новолуния, кому повезет, а кому не очень в это время.