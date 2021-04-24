Ночные морозы и штормовой ветер: каким областям с погодой не повезет

Погода в Украине в субботу, 26 апреля, ожидается солнечной и сухой в большинстве областей страны. Ночные морозы сменятся небольшим потеплением, а кратковременные дожди зацепят только северные области.

Об этом сообщили на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке Украины ночью пройдет дождь, днем без существенных осадков. Ожидается сильный штормовой ветер. Температура воздуха ночью составит от +5 до +8 градусов, днем от +12 до +15 градусов.

В южной части ночными морозами зацепит Николаевскую область, в остальных от +3 до +6 градусов. Днем без существенных осадков, от +13 до +15 градусов. Ожидается сильный ветер с порывами. В Крыму без осадков, сильный ветер, ночью +4 +6 градусов, днем +14 +16 градусов.

На севере ожидается ощутимое похолодание и вероятен небольшой дождь. Ночью в регионе от -1 до -3 градусов, днем +7 +9 градусов.

В западных областях также прогнозируются ночные морозы, до -3 градусов. Без существенных осадков во всех областях региона, возможен сильный ветер. Днем прогреется до +8 +11 градусов.

В центральной части страны морозами зацепит Черкассы, там прогнозируется до -3 градусов, в остальных в ночные часы до +3 градусов, днем от +8 до +11 градусов. Осадки не прогнозируются, возможен сильный ветер.

В Киеве возможен небольшой дождь днем, ночью без осадков. Ветер северо-западный, со штормовыми порывами. Ночью в столице от 0 до -2 градусов, днем +7 +9 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 24 апреля