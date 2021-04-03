Ночные морозы и кратковременные дожди: какие области погода на выходных не обрадует

Погода в Украине в субботу, 3 апреля

На востоке дождями зацепит Луганскую и Донецкую области, в остальных небольшие осадки возможны ночью, а днем будет сухо. Ожидается усиление ветра. Ночью в регионе +3 +6 градусов, днем от +9 до +12 градусов.

В южной части дождь будет идти ночью, днем ожидается ясная и сухая погода. Ночью +3 +6 градусов, днем прогреется до +11 +14 градусов, в Одессе до +10 градусов. В Крыму пройдет небольшой дождь, ночью +4 +6 градусов, днем +11 +13 градусов.

На севере без существенных осадков, сухо. Ночью от 0 до +2 градусов, днем воздух прогреется до +9 +11 градусов.

Большую часть западных областей накроет кратковременными дождями, ночью температура упадет до -2 градусов, днем прогреется до +8 +11 градусов.

В центре ночной дождь закончится к утру и весь день будет сухо и ясно. Ночью +2 +4 градуса, днем +10 +13 градусов.

В Киеве 3 апреля без существенных осадков, ожидается ясная погода. Ночью в столице от 0 до +2 градусов, днем +8 +10 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 3 апреля

Погода в Украине в воскресенье, 4 апреля

Восток страны охватит дождями, сухо будет только в Харькове. Ночью в регионе ожидается от 0 до +3 градусов, днем от +8 до +11 градусов.

В южной части страны будет идти дождь, местами сильный. Ночная температура воздуха составит +2 +6 градусов, днем ожидается от +7 до +10 градусов. В Крыму возможен ливень, ночью +4 +6 градусов, днем от +10 до +12 градусов.

На севере без существенных осадков, возможно небольшое усиление ветра. Ночью в регионе от 0 до -2 градусов, днем прогреется до +9 +11 градусов.

В западных областях дожди отступят, но ожидается усиление ветра. Ночная температура ожидается от 0 до -2 градусов, днем в большинстве областей +9 +11 градусов, во Львове +6 +8 градусов.

В центре будет идти дождь ночью и днем, возможно усиление ветра. Ночью от -1 до +2 градусов, днем прогреется до +8 +11 градусов.

В Киеве 4 апреля без существенных осадков, небольшой ветер. Ночью в столице от -1 до +1 градуса, днем до +9 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 4 апреля