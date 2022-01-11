Названы три лучшие диеты для похудения: что нужно есть, а от чего стоит отказаться

Итак. Диетологи и врачи, опрошенные U.S. News, утверждают: флекситарианская, волюметрическая (объемная) и диета Weight Watchers - самые эффективные в вопросе сброса веса.

Флекситарианская диета

Ее название происходит от сочетания двух слов - flexible и vegetarian ("гибкий" и "вегетарианский").

Какую пищу можно есть

Важно сделать акцент на такой еде:

цельнозерновые продукты (киноа, коричневый рис и овес)

растительный белок (черные бобы, фасоль, нут, чечевица, тофу, темпе и эдамаме)

орехи, семечки

яйца

фрукты и овощи

молочные продукты или растительное молоко и йогурт

здоровые жиры (авокадо, оливковое масло).

Что нельзя есть

Эта диета заключается не во избежании каких-то конкретных продуктов, а в улучшении общего качества питания. В частности, в употреблении большего количества растительной пищи.

Флекситарианская диета сформирована в соответствии с философией ее "отца" - диетолога Дона Джексона Блатнера: "ешьте больше растений и делайте все, что хотите".

Только стоит ограничить употребление животного белка, в том числе курицы, индейки, свинины, красного мяса.

Алкоголь можно употреблять в умеренных количествах - один напиток в день для женщин и два для мужчин.

Волюметрическая (объемная) диета

Эти диета, введенная профессором Барбарой Роллс, как и предыдущая, больше о подходе к питанию.

Какую пищу можно есть

При объемной диете стоит сделать ставку на:

любые фрукты и овощи без крахмала, свежие или замороженные

бульоны

рыбу и птицу

фасоль и другие бобовые

цельнозерновые продукты

Что касается алкоголя, то женщинам можно выпивать один напиток в день, а мужчинам - не более двух.

Что нельзя есть

Полностью стоит отказаться от вредных или нездоровых продуктов. То есть, конфеты, чипсы, печенье, мучные десерты, мороженое должны перестать быть в вашем рационе.

Также табу на обработанное мясо - нарезки, колбасу, бекон.

Еще не употребляйте белый хлеб, бублики, макароны, полуфабрикаты (блины, вафли, вареники).

Во время волюметрической диеты стоит себя ограничить в орехах и семенах, сливочном масле, молочных продуктах, картофеле, кукурузе и горохе.

Диета Weight Watchers

Это популярная в последнее время диета-игра. Ее еще называют "диетой по баллам". Для ее соблюдения существует множество разнообразных мобильных приложений.

Данная диета не запрещает употребление любых продуктов. Но при этом, каждый из них имеет определенную оценку (балл). Если вы хотите похудеть, то следует наесть за день как можно меньше баллов.

Например, съев виноград, вы получите 1 балл, кусочек пиццы - 4,5 балла, банан - 2 балла и тому подобное. Если в день вы должны набрать условно 100 баллов, то, соответственно, вы можете съесть за раз несколько пицц и в течение дня больше - ничего. Но, разумеется, это негативно повлияет на ваше здоровье. Поэтому лучше есть больше фруктов и овощей. Тем более, что за некоторые из них баллы не начисляются вообще.

Больше всего баллов принесут вам такие продукты (именно они являются самыми вредными при этой диете):

покупное печенье

колбасы

алкоголь

газированные сладкие напитки

разнообразные покупные соусы и заправки

фастфуд

жареные во фритюре продукты

йогурты с наполнителями

Обратите внимание, что подсчет баллов варьируется в зависимости от физической активности, возраста, веса, роста и пола человека - все это можно указать и отслеживать в приложениях.