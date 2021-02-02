Настя из Уханя снова покинула Украину: появились горячие фото девушки на берегу океана

Украинка Анастасия Зинченко, известная многим как "Девушка с собачкой из Уханя", оправилась от коронавируса и отправилась в путешествие на знаменитый остров Занзибар, Танзанский архипелаг у восточного берега Африки. На солнечных пляжах курорта блогер и экс-модель отдыхает со своим возлюбленным, главой миграционной службы Украины Максимом Соколюком.

Девушка опубликовала в своем Instagram яркие и "горячие" кадры с поездки и поделилась впечатлениями от экзотики.

Анастасия показала забавный ролик, как ее "хватают" на кухне с напитком в руках и "выбрасывают" уже в купальнике прямо в теплую воду на побережье.

Видео: Анастасия Зинченко показала, как отдыхает на курортном Занзибаре

Также девушка похвасталась точеной фигурой, показав в stories снимок в купальнике на пляже.

Настасия Зинченко позирует на пляже Занзибара в купальнике (фото: instagram.com/stories/nastyazinchenko_)

Девушка призналась, что несмотря на использование кремов от солнца, из-за сильной жары в начале февраля на Занзибаре они с избранником все таки "подгорели".

Анастасия Зинченко с Максимом Соколюком на Занзибаре (фото: instagram.com/stories/nastyazinchenko_)

Зинченко показа кадры с дискотек на пляже и кафе, как выглядят магазины и местные домики, сравнила улицы на Занзибаре с "одесской Аркадией", рассказала о поездке по ближайшим селениям и пожаловалась на "злых детей", которые кидают в машины камнями.

Настя "из Уханя" отправилась в путешествие на Занзибар и поделилась впечатлениями от отдыха (фото: instagram.com/stories/nastyazinchenko_)

"Для меня, здесь фруктовый рай! Самое время набраться витаминов и порадовать свой иммунитет", - пишет Настя.

Анастасия Зинченко рассказала об отдыхе на Занзибаре (фото: instagram.com/nastyazinchenko_)

Ранее мы писали о том, что девушка с собачкой из Уханя разбила семью главы миграционной службы Украины.