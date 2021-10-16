Мощный прилив энергии и тепла: астрологи назвали главных счастливчиков 16 и 17 октября

Гороскоп на середину октября говорит о том, что в жизни большинства представителей зодиакального созвездия наступит более благоприятный период. Сложные вопросы начнут понемногу обретать свои решения, конфликты начнут утихать, а в отношениях наступит покой и гармония.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака на выходных, 16 и 17 октября, а также назвали главных счастливчиков. Об этом сообщает ТСН.

Гороскоп на 16-17 октября для всех

В субботу ожидается мощный прилив энергии, которая позволит решить самые сложные задачи и запустить проекты, которые ранее были неподъемные. Работа на этих выходных станет успешной, решение бытовых вопросов – легким. Однако стоит отдохнуть и обязательно подышать свежим воздухом – природа будет сильно влиять на самочувствие и настроение.

В воскресенье стоит уделить время и внимание своей семье. Проведите его с родителями, друзьями, любимым человеком и детьми. Можно заняться любым отдыхом, самое важное – находиться рядом физически и морально.

Кому повезет 16 и 17 октября

Близнецы

Близнецы могут на этих выходных рассчитывать на романтическое свидание, и оно запомнится на всю жизнь. Оно принесет исключительно положительные эмоции и может оказаться более результативными, чем десяток предыдущих. Не исключено признание в любви и даже предложение руки и сердца. Подумайте заранее, о чем вы готовы поговорить со своей половинкой.

Дева

Звезды советуют Девам отправляться на шопинг и приобрести в свой гардероб те вещи, о которых уже давно мечталось. Покупки окажутся удачными, цены приятно удивят и повезет обнаружить уникальную вещь – винтажную или антикварную. Она может стать роскошным подарком для кого-то из ваших близких.

Скорпион

Выходные принесут вам неожиданную встречу с человеком, которого вы уже несколько лет не видели, но очень хотели узнать, как у него дела. Такая возможность у вас появится, и давний знакомый сам выйдет на связь и проявит интерес. Общение подарит приятные воспоминания о прошлом и даст неожиданную возможность в будущем – это будет связано с карьерой.