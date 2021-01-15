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Мика Ньютон откровенно рассказала об онкологии: врачи сообщили мне душераздирающую новость

Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Мика Ньютон, которая давно живет в США, поделилась историей своей борьбы с онкологией. Год назад врачи поставили ей диагноз рак яичника третьей степени, но позже оказалось, что не все так плохо.

Своей историей исполнительница поделилась на странице в Instagram и даже показала фотографию с больничной койки. Тогда же медики шокировали ее новостью, что она никогда не сможет иметь детей и ей предстоит 12 сеансов химиотерапии.

"Год назад они (врачи - Ред.) сказали, что мне понадобится 12 курсов химиотерапии, но самой душераздирающей новостью было то, что я никогда не смогу быть мамой. Не думаю, что у меня когда-нибудь найдутся слова, чтобы описать все то, через что мы прошли ... но произошло чудо! Через неделю пришли анализы, которые показали, что у меня первая стадия, поэтому в один прекрасный день у меня еще будет шанс забеременеть", - рассказала артистка.

У Мики Ньютон диагностировали рак год назад (фото: instagram.com/mikanewton)

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Исполнительница рассказала, что ей помогли победить рак молитвы и позитивные мысли. Также она постоянно верила в мечту и выздоровление.

"Я искренне верю, что вся духовная работа, которую я проработала до операции, сработала! Трое онкологов, которые были на операции, не поверили результатам анализов! Я знаю одно: если вы примете все в своей жизни как урок, а не как наказание, вы будете вознаграждены", - поделилась Мика.

Напомним, что первую операцию Мике Ньютон сделали врачи 4 ноября 2019 года.

Как мы ранее писали, известная украинская певица Мика Ньютон, которая в 2011 году представляла Украину на международном конкурсе песни Евровидение, вышла замуж за своего избранника - американца Криса Сааведра.

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