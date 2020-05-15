Метро в Киеве активно готовят к открытию: появилось видео

Метро Киева (фото: РБК-Украина)

Метро в Киеве после открытия будет работать по новым правилам

Метро в Киеве готовят к открытию после карантина. Виталий Кличко на пресс-брифинге рассказал, что метрополитен возобновит работу, как только правительство разрешит это сделать.

Во время простоя на карантине в подземке велись ремонтные работы: меняли рейки, ремонтировали эскалаторы, вагоны, обновляли вентиляцию.

"Также начали работы по программе доступности на станциях "Лукьяновская" и "Сырец". В частности, там предусмотрено обустройство тактильных полос (Блоки Брайля для людей с нарушением зрения. - Ред.), навигации и замена входных групп для свободного доступа маломобильных граждан", - рассказал мэр столицы.

Виталий Кличко добавил, что в метрополитене проходила постоянная дезинфекция касс, вагонов, входов в подземку и так далее.

Градоначальник побывал в подземке и показал, что изменилось там с 12 марта - дня, когда работа метро в столице была прекращена.

Кличко показал видео подготовки метро в Киеве (ouTube/КМДА)

Отметим, что не так давно Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой возобновить работу киевского метрополитена уже с 25 мая. В Минздраве отреагировали на обращение, сказав, что все будет зависеть от того, вложится ли Киев в эпидемиологические критерии.

Автор: Светлана Дудукало