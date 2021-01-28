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Метели и сильные ливни: в каких областях будет самая опасная погода

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет серьезные неприятности в четверг, 28 января. Синоптики прогнозируют осадки и шквальный ветер по всей стране, но в некоторых областях вероятны даже метели и холодные ливни - в зависимости от температуры воздуха.

В Укргидрометцентре назвали области с самой опасной погодой и показали синоптические карты. Судя по ним, циклон разгуляется не на шутку.

Сильные снегопады в четверг, 28 января, вероятны в Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях. В Сумской и Полтавской - ливни с мокрым снегом. В остальных юго-восточных областях дожди, а в Киевской, Житомирской и Винницкой области - снег. Меньше всего осадков будет на Западе - здесь возможен небольшой снег.

Температура самой высокой будет в восточных областях - днем +4+8, ночью +2+5, на остальных территориях - от +1 до -3 днем и 0... -5 ночью.

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В Киеве четверг будет со снегом, температура в течение суток 0... -2 мороза, ветер от 7 до 12 метров в секунду.

Погода в Украине 28 января (скрин: meteo.gov.ua)

Про ухудшение погодных условий предупредила также и синоптик Наталка Диденко.

А вот климатологи рассказали, чего ждать от погоды в Украине в 2021 году, и почему синоптические рекорды для нас скоро станут нормой.

Прогноз погоды
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