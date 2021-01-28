ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Метели и сильные ливни: в каких областях будет самая опасная погода

Четверг 28 января 2021 06:25
Метели и сильные ливни: в каких областях будет самая опасная погода
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет серьезные неприятности в четверг, 28 января. Синоптики прогнозируют осадки и шквальный ветер по всей стране, но в некоторых областях вероятны даже метели и холодные ливни - в зависимости от температуры воздуха.

В Укргидрометцентре назвали области с самой опасной погодой и показали синоптические карты. Судя по ним, циклон разгуляется не на шутку.

Сильные снегопады в четверг, 28 января, вероятны в Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях. В Сумской и Полтавской - ливни с мокрым снегом. В остальных юго-восточных областях дожди, а в Киевской, Житомирской и Винницкой области - снег. Меньше всего осадков будет на Западе - здесь возможен небольшой снег.

Температура самой высокой будет в восточных областях - днем +4+8, ночью +2+5, на остальных территориях - от +1 до -3 днем и 0... -5 ночью.

В Киеве четверг будет со снегом, температура в течение суток 0... -2 мороза, ветер от 7 до 12 метров в секунду.

Метели и сильные ливни: в каких областях будет самая опасная погода

Погода в Украине 28 января (скрин: meteo.gov.ua)

Про ухудшение погодных условий предупредила также и синоптик Наталка Диденко.

А вот климатологи рассказали, чего ждать от погоды в Украине в 2021 году, и почему синоптические рекорды для нас скоро станут нормой.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Стиль жизни Погода

Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь