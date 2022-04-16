UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

MELOVIN заявил об издевательствах со стороны Оксаны Марченко на Х-Факторе

Колаж РБК-Україна: MELOVIN заявил об издевательствах со стороны Марченко на Х-Факторе
Автор: Светлана Мащенко

MELOVIN, прославившийся благодаря шоу Х-Фактор, рассказал, какая на самом деле Оксана Марченко, жена Медведучка. Артист говорит, что образ милой, душевной и поддерживающей телеведущей был разрушен для него еще тогда, в 2015 году.

Об этом артист рассказал в своем Instagram.

По словам MELOVINа, Марченко допускала насмешки, подшучивания и язвительные комментарии касаемо его внешности.

"Линзы, татуировки… меня назвали сатанистом и что я не от Бога. При всех моих друзьях начали отчитывать, как своего собственного ребенка", - написал артист.

Еще тогда, в 2015-м, образ душевной и радужной ведущей был разбит для него еще до включения камер.

Тогда обиды артист не затаил. Они даже поздравляли друг друга с праздниками все эти годы. Теперь же у MELOVINа "сложился пазл".

"Просто, только сейчас у меня наконец-то сложился пазл актрисы без Оскара. Когда-то обнимая деток, сейчас сидеть и наблюдать как на твоей земле их безжалостно убивает кум", - добавил он.

Напомним, что Оксана Марченко обратилась к Владимиру Зеленскому после задержания Виктора Медведчука и стала требовать его освободить.

Читайте LITE в Google News
Оксана МаркароваMELOVIN