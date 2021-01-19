"Коронованные" артисты: как побеждают и лечатся от COVID-19 украинские знаменитости

Коронавирус в Украине не щадит никого. Конечно же, им болеют и звезды шоу-бизнеса, юмористы, политики. Как борются с инфекцией известные украинские личности рассказали в сюжете "Світського життя".

Отмечается, что одной из первых подцепила коронавирус звезда "Квартала 95" Елена Кравец. Это произошло летом 2020 года. Ей повезло - инфекция прошла в достаточно легкой форме.

"Ну так, сердечко начало выскакивать, я испугалась. Потом сделал тест муж. Он оказался позитивный. У младшей дочки болезнь протекала вообще бессимптомно", - рассказала Елена Кравец.

А вот многодетной семье Бабкиных повезло меньше. У Сергея и его жены была высокая температура, боль в мышцах и бесконечная слабость. Все лечение им обошлось в 30-40 тысяч гривен.

Семью Марички Падалко коронавирус разделил на два лагеря. Телеведущая с детьми изолировалась на даче, а муж ведущей - в столичной квартире. Первым в семье инфицировался старший сын, у него болело горло. А потом уже инфекция распространилась по семье. По расчетам, на лечение они потратили около 10 тысяч гривен. Все компенсировала страховая компания.

Украинская ведущая Неля Шовкопляс жаловалась на то, что даже после болезни долгое время не ощущала запахов и вкусов.

Как болеют коронавирусом известные украинские личности

Как мы ранее писали, звезда телеканала "1+1" Лидия Таран подцепила коронавирус во время своей недолгой поездки в Турцию.