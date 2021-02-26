Календарь на март: названы самые удачные и опасные дни

Цикл Луны имеет большое влияние на Землю и все живые организмы. В зависимости от фазы Луны у человека может меняться самочувствие и настроение. В некоторые дни человек чувствует слабость, быстро утомляется и становится пассивным. А в некоторые дни наоборот – становится активным и сильным.
Астрологи назвали самые удачные дни в марте и предупредили о датах, которые будут самыми опасными в первый месяц весны. Об этом пишет Radiotrek.
Самые удачные дни в марте:
3 марта
8 марта
18 марта
24 марта
Нейтральные, но удачные дни в марте:
16 мата
18-19 марта
22 марта
С 25 по 27 марта
28 марта
Самые неудачные дни в марте:
6 марта
13 марта
21 марта
Сложные и опасные дни в марте:
4 марта
9 марта
12 марта
29 марта
30-31 марта
Как отмечают астрологи, с 4 марта Марс перейдет в знак Близнецов и это существенно поменяет поведение людей. Размеренность и спокойствие сменится энергичностью и желанием успеть все и сразу. Может вырасти желание в общении, но вот качество этого общения может пострадать.
Середина марта будет романтической и ощущение нереальности происходящего начнет преследовать многих людей.
С 13 марта наступит новолуние в знаке Рыбы, и оно будет очень таинственным и мистическим. Нужно будет подтянуть все хвосты и начать делать то, о чем вы мечтали весь последний год.
С 16 марта Меркурий войдет в знак Рыбы и это отразится на креативности и новаторстве. Появится желание изучать, открывать таланты и думать о высоких материях.
А конец марта принесет Венеру в Овне, а это значит, что чувства станут ярче. У людей начнет проявляться любовь и сексуальность, а энергия жизни заиграет новыми красками. Возможны импульсивность и некоторая агрессивность в поведении.
Напомним, ранее мы публиковали лунный посевной календарь на март 2021 года.
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