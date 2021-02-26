Календарь на март: названы самые удачные и опасные дни

Самые удачные дни в марте:

3 марта

8 марта

18 марта

24 марта

Нейтральные, но удачные дни в марте:

16 мата

18-19 марта

22 марта

С 25 по 27 марта

28 марта

Самые неудачные дни в марте:

6 марта

13 марта

21 марта

Сложные и опасные дни в марте:

4 марта

9 марта

12 марта

29 марта

30-31 марта

Как отмечают астрологи, с 4 марта Марс перейдет в знак Близнецов и это существенно поменяет поведение людей. Размеренность и спокойствие сменится энергичностью и желанием успеть все и сразу. Может вырасти желание в общении, но вот качество этого общения может пострадать.

Середина марта будет романтической и ощущение нереальности происходящего начнет преследовать многих людей.

С 13 марта наступит новолуние в знаке Рыбы, и оно будет очень таинственным и мистическим. Нужно будет подтянуть все хвосты и начать делать то, о чем вы мечтали весь последний год.

С 16 марта Меркурий войдет в знак Рыбы и это отразится на креативности и новаторстве. Появится желание изучать, открывать таланты и думать о высоких материях.

А конец марта принесет Венеру в Овне, а это значит, что чувства станут ярче. У людей начнет проявляться любовь и сексуальность, а энергия жизни заиграет новыми красками. Возможны импульсивность и некоторая агрессивность в поведении.