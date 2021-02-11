Известный украинский юморист пережил клиническую смерть

"В 1994 году, когда мне было два с половиной года, пережил клиническую смерть от дифтерии. Тогда была сильная вспышка заболевания. Куча людей болели и лежали в больницах. У нас даже дом отгородили на карантин из-за того, что в нем был больной дифтерией, то есть, я", - рассказал Костя.

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Единственное лекарство - противодифтерийная сыворотка. Если не ввести ее в течение первых трех суток болезни, высока вероятность летального исхода.

"Мое горло покрывалось пленкой, и я задыхался. Пленку нужно было постоянно снимать. Не помню, что было "на том свете" - все воспоминания начались уже с того момента, как я лежу в палате после клинической смерти", - признался юморист.

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