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Известный украинский юморист пережил клиническую смерть

Автор: Светлана Мащенко

Когда смотришь на веселых юмористов, которые заражают смехом с экранов ТВ, кажется, что и жизнь у них проходит без проблем. Однако это не так. У них тоже бывают трагедии, болезни, неприятности на работе и в личной жизни. Не стал исключением и участник Improv Live Show Костя Трембовецкий. В детстве он чуть не умер из-за опасного заболевания.

Об этом участник шоу, которое покажут на Новом канале с 23 марта, вспомнил в эфире "Хорошего Плохого Злого Подкаста".

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"В 1994 году, когда мне было два с половиной года, пережил клиническую смерть от дифтерии. Тогда была сильная вспышка заболевания. Куча людей болели и лежали в больницах. У нас даже дом отгородили на карантин из-за того, что в нем был больной дифтерией, то есть, я", - рассказал Костя.

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Единственное лекарство - противодифтерийная сыворотка. Если не ввести ее в течение первых трех суток болезни, высока вероятность летального исхода.

"Мое горло покрывалось пленкой, и я задыхался. Пленку нужно было постоянно снимать. Не помню, что было "на том свете" - все воспоминания начались уже с того момента, как я лежу в палате после клинической смерти", - признался юморист.

Костя Трембовецкий рассказал, как чуть не умер

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